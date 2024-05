Guerre en Ukraine : qu'est-ce que la chloropicrine, cet agent chimique que la Russie est accusée d'avoir utilisé ?

La Russie a-t-elle utilisé un agent chimique contre les forces ukrainiennes ? Dans un communiqué publié mercredi par leur département d'État, les États-Unis accusent Moscou d'avoir eu recours à la chloropicrine. Selon Washington, la Russie se sert d'agents anti-émeutes comme "méthode de guerre en Ukraine". Si cela est avéré, il s'agirait d'une violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC), dont la Russie est signataire. Mais de quoi s'agit-il ?

La chloropicrine est un produit chimique liquide, légèrement huileux et incolore, qui a été utilisé comme agent de guerre et comme pesticide. En cas d'inhalation, il présente un risque pour la santé, selon les Instituts nationaux de la santé (NIH). Il affecte directement les voies respiratoires, notamment les alvéoles, explique le Manuel MSD. Cela provoque rapidement une toux et une irritation sur les personnes exposées. Au bout de quelques heures, il déclenche d'importants essoufflements ou une oppression thoracique. En réalité, l'exposition à ce produit chimique crée une accumulation de liquide dans les poumons, autrement dit un œdème pulmonaire, qui peut mener au décès de la personne.

Une utilisation interdite en France depuis 1991

Ce gaz toxique a été utilisé pour la première fois durant la Première Guerre mondiale. Il a aussi été utilisé comme pesticide en agriculture, ainsi que pour tuer certains animaux considérés comme nuisibles, comme les blaireaux ou les renards. Son utilisation a été interdite en France en 1991, par arrêtés ministériels.

La chloropicrine a également été au centre de l'affaire Jean-Pierre Treiber : ce dernier aurait empoisonné ses deux victimes, Géraldine Giraud et Katia Lherbier, en utilisant ce gaz chimique.

Pour Washington, "l'utilisation de ces produits chimiques n'est pas un incident isolé et est probablement motivée par le désir des forces russes de déloger les forces ukrainiennes de positions fortifiées et de réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille". La Russie a déclaré ne plus posséder d'arsenal chimique militaire, mais le pays fait face à des pressions pour plus de transparence sur l'utilisation d'armes toxiques dont il est accusé.