Guerre en Ukraine : quelles conséquences pour la collaboration spatiale avec la Russie ?

La Station spatiale internationale, qui fonctionne grâce à la collaboration entre les États-Unis et la Russie notamment, pour être affectée par les tensions extrêmes entre les deux pays, liées à l'invasion russe de l'Ukraine. Pour répliquer aux sanctions occidentales, l'Agence spatiale russe a d'ores et déjà suspendu ses lancements de fusées prévues à Kourou, en Guyane.

La Russie, un pays essentiel au sein de la Station spatiale

La Russie a également rapatrié ses 87 ressortissants basés là-bas. La Russie possède une base spatiale à Baïkonour, au Kazakhstan. Elle lance des fusées Soyouz et elle est un pays essentiel au sein de la Station spatiale internationale qui, depuis 20 ans, tourne en orbite autour de la Terre, à 400 km d'altitude. Il y a en ce moment deux Russes, quatre Américains et un Allemand dans l'ISS. Et même si la religion et la politique sont interdites à bord, c'est une coopération de 20 ans qui pourrait s'achever.

Les prochaines missions compromises

La station spatiale ne peut pas fonctionner sans la Russie, qui utilise l'un de ses vaisseaux pour rehausser régulièrement l'altitude de la station. Sans cette manœuvre, la station spatiale s'enfonce dans les hautes couches de l'atmosphère pour s'y désintégrer. Les prochaines missions sont compromises aussi. Arianespace prévoyait jusqu'à huit lancements de Soyouz cette année, dont trois depuis Kourou, pour envoyer des satellites dans l'espace.