Guerre en Ukraine : pourquoi Bakhmout est-elle hautement stratégique pour Kiev et Moscou ?

C'est l'épicentre des combats entre la Russie et l'Ukraine. La ville de Bakhmout dans le Donbass est en proie à d'intenses combats depuis plusieurs semaines entre les deux armées, au point de devenir la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le début de la guerre. Et pour cause : la ville est hautement stratégique pour Kiev, comme pour Moscou.

Bakhmout permet ainsi aux Ukrainiens de contenir les tentatives d'avancées russes vers Kramatorsk, reconnue aujourd'hui par Kiev comme la capitale du Donbass. C'est pour cette raison que l'armée ukrainienne cherche à garder le contrôle de la ville et des collines qui l'entourent.

Protéger l'arrière-front

"Si les Russes contrôlent Bakhmout et ses collines, la ville de Kramatorsk n'est plus qu'à 30 kilomètres de distance. Ils peuvent alors mettre des canons" en direction de la ville, explique Sergueï, photographe pour l'AFP, et qui suit les soldats ukrainiens sur la ligne de front. "Là, il faut vraiment se concentrer sur une ville pour ne pas élargir la ligne de front et pour préserver des villes stratégiques comme Kramatorsk ou encore Sloviansk", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Garder Bakhmout permet aussi de protéger les axes routiers et ferroviaires contrôlés par les Ukrainiens. L'ordre est donc de tenir malgré les pertes très importantes subies par l'armée ukrainienne, comme en témoigne la mobilisation générale dans les hôpitaux de la région.