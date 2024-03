Guerre en Ukraine : mandats d'arrêt de la CPI contre deux officiers russes

La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré mardi avoir émis des mandats d'arrêt contre un lieutenant-général des forces armées russes et un amiral de la marine russe pour des crimes présumés commis en Ukraine. La CPI "a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes, Sergueï Kobylach et Viktor Sokolov, dans le contexte de la situation en Ukraine pour des crimes présumés commis entre le 10 octobre 2022 au moins et le 9 mars 2023 au moins", a déclaré dans un communiqué la juridiction, qui siège à La Haye.

Plus d'informations à venir...