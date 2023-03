Guerre en Ukraine : les forces de Kiev ont stabilisé la situation près de Bakhmout

L'ESSENTIEL

Le chef d'état-major des armées ukrainiennes a affirmé que ses troupes étaient parvenues à "stabiliser" la situation autour de Bakhmout, épicentre depuis huit mois des combats contre les forces russes dans l'est de l'Ukraine. Cette ville, qui comptait autour de 70.000 habitants avant l'invasion russe de l'Ukraine fin février 2022 mais qui est désormais désertée par les civils, est le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le déclenchement de la guerre.

Les informations à retenir : L'armée ukrainienne serait parvenue à "stabiliser" la situation autour de Bakhmout

Cette ville est depuis huit mois l'épicentre des combats contre les forces russes

La situation "la plus difficile" sur la ligne de front se trouve "autour de Bakhmout", a indiqué tard vendredi soir Valery Zaluzhny, lors d'un appel téléphonique avec le chef d'état-major de la défense britannique, l'amiral Sir Tony Radakin. "Grâce aux formidables efforts des forces de défense, nous parvenons à stabiliser la situation", a écrit Valery Zaluzhny sur Facebook.

Les forces russes font parfois état de territoires durement gagnés autour de la ville, devenue davantage un symbole qu'un site stratégique du point de vue purement militaire à mesure que les combats perdurent. D'après un bilan des services de renseignement britanniques publié samedi, "l'offensive de la Russie sur la ville de Bakhmout, dans la région du Donbass, est en grande partie à l'arrêt". "C'est très probablement avant tout le résultat de l'attrition extrême des forces russes", ont précisé les Britanniques dans un communiqué, soulignant que Kiev avait également "subi de lourdes pertes humaines".

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandre Syrsky a affirmé jeudi sur Telegram qu'une contre-offensive pourrait "très bientôt" être lancée contre les forces russes "épuisées" près de Bakhmout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu visite mercredi aux troupes ukrainiennes près de la ligne de front de Bakhmout.

Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner dont les hommes sont en première ligne dans cette bataille, a affirmé lundi que ses forces contrôlaient environ 70% de la ville. Ces dernières semaines, les forces russes ont progressé au nord et au sud de Bakhmout, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes.