Guerre en Ukraine : le chef de la diplomatie américaine dit s'attendre à une «semaine cruciale»

La semaine à venir sera "cruciale" pour déterminer si un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine est possible, a estimé dimanche Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine. Alors que Donald Trump fait pression pour une fin rapide du conflit, les discussions restent tendues, notamment sur le statut de la Crimée.

La semaine à venir sera "cruciale" pour déterminer si la Russie et l'Ukraine sont prêts à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, a estimé dimanche le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le président américain Donald Trump exerce une forte pression pour arriver le plus rapidement possible à une cessation des hostilités en Ukraine, et multiplie les signes d'impatience vis-à-vis de Kiev et Moscou.

"Nous devrons décider si nous voulons continuer à nous impliquer"

Trump a rencontré samedi à Rome son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, en marge des funérailles du pape François, et émis des doutes quant à la volonté du président russe Vladimir Poutine de régler le conflit en Ukraine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous sommes proches (d'un accord), mais pas assez proches", a déclaré dimanche Marco Rubio dans une interview à la chaîne NBC.

"Je pense que cette semaine sera cruciale (...), nous devrons décider si nous voulons continuer à nous impliquer dans cette entreprise ou s'il est temps de nous concentrer sur d'autres questions qui sont tout aussi importantes, voire plus importantes, dans certains cas", a-t-il dit.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Discussions sur l'Ukraine : Zelensky et Macron se sont entretenus à Rome

Le secrétaire d'Etat américain a encore jugé qu'il y a "des raisons d'être optimiste, mais il y a aussi des raisons d'être réaliste" sur les chances d'aboutir à un accord, trois ans après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Il a réitéré le fait qu'il n'y a "pas de solution militaire à cette guerre". "La seule solution à cette guerre est un règlement négocié" où chaque partie devra faire des concessions, a insisté Marco Rubio.

La suite après cette publicité

Trump assure que la Crimée restera russe

A cet égard, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, interrogé dimanche sur la chaîne Fox News, a convenu qu'il "y a eu un certain nombre de discussions sur le territoire" avec Kiev et Moscou, sans donner de précisions.

Le président américain a assuré au magazine Time, dans un entretien diffusé vendredi, que la Russie conserverait la Crimée, une péninsule ukrainienne qu'elle a annexée en 2014 et dont la reconnaissance en tant que territoire russe est mentionnée, selon des médias, dans la proposition américaine de règlement. La Crimée "appartient" à l'Ukraine, a insisté vendredi Volodymyr Zelensky.