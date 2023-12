Guerre en Ukraine : l'armée russe revendique une avancée «significative» dans le sud du pays

L'armée russe a avancé "de manière significative" dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine partiellement occupé, a affirmé mardi le gouverneur installé par Moscou, Evguéni Balitski. Les forces russes multiplient les attaques tout au long du front à la suite de l'échec de la grande contre-offensive ukrainienne de l'été. Ces assauts interviennent aussi au moment où la pérennité de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine est en question.

"La situation est tendue de manière continue"

"Nos unités ont avancé de manière significative au nord-est de Novopokrovka", a assuré sur Telegram ce responsable de l'occupation russe. "La situation est tendue de manière continue, mais nos gars continuent non seulement à tenir la défense, mais aussi à avancer progressivement", a-t-il encore dit, affirmant que les forces ukrainiennes subissaient des "pertes significatives".

Il s'agit de la première avancée revendiquée par un responsable russe dans le sud de l'Ukraine depuis que la contre-offensive ukrainienne a été stoppée, faute de succès. Novopokrovka est un village situé au nord-est de Robotyné, une localité prise en août par les forces ukrainiennes, qui espéraient une percée dans la zone pour pousser vers le Sud et la mer d'Azov. Dans son rapport matinal, l'état-major de l'armée ukrainienne a assuré, de son côté, avoir repoussé des attaques russes dans cette zone, sans donner plus de précisions.

Les unités ukrainiennes ont "repoussé 42 attaques ennemies"

"Dans la région de Zaporijjia, les forces de défense ont repoussé trois attaques ennemies dans des zones au nord de Pryoutné et à l'ouest de Novopokrovka", a-t-il simplement indiqué. Selon la même source, l'armée ukrainienne repousse des attaques sur une grande partie du front.

Dans la zone d'Avdiïvka, ville industrielle de l'est visée par une grosse offensive russe depuis octobre, les unités ukrainiennes ont "repoussé 42 attaques ennemies". Autour de Bakhmout, une zone de combats sanglants depuis près d'un an et demi, ce sont "14 attaques ennemies que nos soldats ont repoussées" tout comme dans la zone de Mariinka, selon la même source.

Plus au nord, l'armée ukrainienne a également dit avoir mis en échec quatre assauts vers Koupiansk et huit autres près de Lyman. Ces zones avaient été occupées par la Russie au début de l'invasion russe, puis reconquises par Kiev en septembre 2022. Enfin, la ville de Kherson, grande ville du sud occupée par les Russes puis reprise par les Ukrainiens en novembre 2022, a continué de subir, comme tous les jours, des bombardements russes. Deux hommes de 29 et 54 ans ont été blessés, selon le gouverneur Oleksandre Prokoudine.