Guerre en Ukraine : la Russie promet une réponse «appropriée» en cas d'utilisation par Kiev des missiles américains contre son territoire

La Russie a promis lundi une réponse "appropriée" sur le champ de bataille en cas de tir par l'Ukraine de missiles de longue portée américains contre son territoire, après le feu vert de Washington à ce sujet. "L'utilisation par Kiev de missiles de longue portée pour attaquer notre territoire signifierait la participation directe des États-Unis et de leurs satellites (...), ainsi qu'un changement radical dans l'essence et la nature même du conflit" , a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué. "La réponse de la Russie dans un tel cas sera appropriée et se fera sentir", a-t-elle ajouté.

Plus d'informations à suivre...