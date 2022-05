Guerre en Ukraine : en Finlande, les réservistes sur le qui-vive

REPORTAGE

Quelques conserves militaires sur une étagère, une veste pour se camoufler dans les forêts finlandaises, des livres sur le tir longue distance... comme 800.000 autres réservistes, Tuomas se prépare au pire. En Finlande, les tensions s'intensifient avec la Russie, en raison de la volonté du pays de rejoindre l'Otan. À Helsinki, des réservistes se tiennent prêt en cas de conflit avec leur voisin, la Russie.

Cet avocat en chemise impeccable est réserviste depuis 12 ans. Pour lui, s'engager pour sa nation est naturel. "Comment ne pourrais-je pas l'être ?", nous lance Tuomas. "Mon grand-père a fait la guerre d'Hiver, puis la guerre de Continuation. Ça a toujours été clair pour moi. Le service militaire et ce que l'on fait en Finlande."

© Caroline Baudy/Europe 1

Est-il prêt à se battre ? "Oui, bien sûr !", s'exclame Tuomas. "On a ce truc en Finlande. Tu dois y aller. Le prochain gars doit y aller, on doit y aller tous ensemble. Je suis content de rejoindre l'Otan, ça fait 15 ans que j'attends ça. Ce sera plus sûr pour tout le monde." Samedi, il s'entraînera lors d'une séance de tir avec de nouveaux volontaires.

Des réservistes de tous les horizons

Chaque jour, une douzaine de personnes écrivent à l'Association d'entraînement à la défense nationale. "Juste après le 24 février, dès la semaine suivante, de nombreuses personnes nous ont rejoint", raconte Hossi, l'un des membres, à Europe 1. "Des jeunes, des gens plus matures, des hommes, des femmes et même un travailleur du bâtiment à côté d'une personne sans emploi ou d'un médecin. La situation sécuritaire étant ce qu'elle est, les gens sont très motivés à agir."

En mars dernier, cinq fois plus de Finlandais ont appris à manier les armes que sur la même période, il y a un an.