Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron va évoquer à Munich les moyens d’assurer la défaite des Russes

Le président français a changé de discours. Il est loin le temps où il appelait à "ne pas humilier la Russie". Selon l’Élysée, Emmanuel Macron évoquera dans son discours lors de la Conférence sur la sécurité qui se tiendra à Munich "les moyens d’assurer la défaite de la Russie". Positionnement français qui n’avait jamais été aussi clairement affirmé.

Le Kremlin a su régénérer ses forces

Le chef de l’État, qui s’était attiré les foudres de certains pays européens, notamment à l’Est, souhaite désormais, sans ambiguïté, la victoire des Ukrainiens. À un moment où sur le champ de bataille, la manœuvre risque de tourner rapidement à l’avantage de Moscou. "On est sceptique quant à la capacité des Ukrainiens de résister dans le temps face aux Russes", confie une source militaire à Europe 1. Le Kremlin a su régénérer rapidement ses forces quand Kiev se démenait pour obtenir des chars et de l’armement lourd auprès des Occidentaux. Les chars qui ont été promis tardent à arriver jusqu’à la ligne de front.

Comment assurer la sortie de crise ?

"J’espère que le moment ukrainien n’est pas passé", poursuit un haut-gradé au micro d’Europe 1. C’est aussi un des enjeux de la conférence de Munich. Comment assurer la sortie de crise, et garantir la stabilité d’une Europe divisée. Entre des pays de l’Est très inquiets pour leur sécurité et ceux, plus à l’Ouest, dont les opinions publiques sont moins enclines à supporter l’effort de guerre.