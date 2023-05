Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce l'ouverture à la formation de pilotes ukrainiens en France

"Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes de chasse ukrainiens." Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle étape dans l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine, lundi soir sur TF1, au lendemain d’un tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky à l’Elysée. Si le calendrier s’accélère, les premiers pilotes ukrainiens opérationnels ne sont pas prêts de voler. Cette formation de ce personnel prend beaucoup de temps.

Une formation initialement de 4 ans

Il faut a minima quatre années pour une jeune recrue qui part de zéro. Le candidat va devoir acquérir un niveau d’ingénieur et avoir une bonne condition physique. Cette durée peut être raccourcie pour les pilotes expérimentés qui ont déjà volé sur des avions soviétiques.

Mais pour passer sur des mirages français ou des F-35 américains, les Ukrainiens vont devoir apprendre à manier un nouveau système d’armes au standard otanien. Il faut compter entre six mois et un an. La question de la livraison des aéronefs viendra ensuite.

Quels modèles et quelle quantité ?

La France possède une douzaine de mirages 2000-D, retirés du service actif mais en état de combattre. Il n’y a pas de tabou, a rappelé Emmanuel Macron qui entend rester flou sur les modalités pour des questions de sécurité. L’armée de l’air française est tout cas déjà prête puisqu’elle accueille depuis le début de l’année des équipages ukrainiens à Mont-de-Marsan et à Nancy. Mais jusqu’à présent, il était uniquement question de formation à la défense sol-air et de survie en cas d’éjection.

La France, qui va aussi former des troupes au sol, livrer de nouvelles munitions, des blindés légers mais toujours pas d'avions de combat pour l'Ukraine de retour à la maison avec de nouvelles armes puissantes, annonce tout de même Volodymyr Zelensky, de retour à Kiev après une tournée européenne de trois jours.