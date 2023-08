Guerre en Ukraine : des tigres ukrainiens rapatriés dans un zoo de Mayenne

Des tigres ukrainiens rapatriés dans un zoo de Mayenne La guerre en Ukraine, un fléau évidemment pour des millions de civils mais aussi pour les animaux, et notamment ceux des zoos ou autres structures. Face à ce problème, certains sont aussi évacués vers d'autres pays, comme deux tigresses accueillies dans un refuge en Mayenne, à Château-Gontier.

"Un sauvetage hors normes"

Depuis deux mois, Armelle Lagarde s'enquiert chaque jour de l'état de santé de Magnolia mais aussi de Uvalisa, deux tigresses arrivées le 1er juin à l'Arche, un refuge pour animaux en danger. C'est ici que ces fauves continueront de grandir au calme, loin du chaos ukrainien dans lequel elles vivaient jusqu'alors. "On a été appelé par le sanctuaire européen qui avait une urgence des animaux qui subissent la guerre, des bombardements, la faim et la maltraitance. On leur a donné la possibilité de reprendre confiance en l'homme et petit à petit, on a fait connaissance", se réjouit Armelle, l'une des soigneuses de la structure, au micro d'Europe 1.

Pour cette structure unique en Europe, avoir traité avec un pays en guerre est une grande première. "C'est vrai que ce sauvetage était hors normes. Il a fallu obtenir des documents d'identification. Et on imagine bien qu'en pleine période de conflit, la priorité ce n'est pas de faire des prises de sang aux animaux qui sont soit en divagation ou dans des zoos. C'est sans doute une goutte d'eau dans cet océan d'injustice, mais on est heureux de se dire qu'ils sont sortis de ce pays en guerre et on compte bien ne pas s'arrêter de sitôt dans ce type de sauvetage", souligne Jean-Marie Mulon, directeur de l'Arche. Et d'ailleurs, le refuge prépare actuellement un nouveau dossier pour accueillir une lionne en provenance d'un zoo de Kiev.