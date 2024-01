EN DIRECT - Guerre en Ukraine : quatre morts dans des frappes russes

Au moins quatre personnes ont été tuées dans des bombardements russes dans l'est et le centre de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités ukrainiennes, après plusieurs jours d'attaques massives de Moscou qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Dans la région de Kirovograd, dans le centre, une attaque russe au missile "sur une installation industrielle" a fait un mort et "huit blessés" à Kropyvnytskiï, a indiqué sur Telegram le gouverneur Andriï Raïkovytch. L'opérateur national Ukrenergo a reconnu dans un communiqué que l'une de ses infrastructures avait été "endommagée". "Des lignes électriques à haute tension ont été coupées à la suite de l'attaque. Des consommateurs domestiques et les chemins de fer sont privés d'électricité", a précisé Ukrenergo, qui a toutefois assuré que la situation était "sous contrôle".

Dans la région méridionale de Kherson, un habitant de 61 ans est décédé à la suite d'une frappe russe à Stanislav, a déploré de son côté le gouverneur régional, Oleksandre Prokoudine. Sur la ligne de front est, près de Donetsk, une frappe russe a fait un mort et un blessé à Katerynivka, selon Vadym Filachkine, le gouverneur de la région éponyme. La veille, des attaques russes ont tué une personne et blessé trois autres dans la région de Donetsk, épicentre de combats actuels et où les forces de Moscou ont visé 11 villages, a déploré sur Telegram jeudi le ministère ukrainien de l'Intérieur. Des immeubles résidentiels ou encore un gazoduc et une ligne électrique ont été endommagés, selon cette source.

Si les frappes russes de mardi visant Kiev, ses environs et Kharkiv, dans l'est, avaient pour but notamment, selon les experts, de toucher des usines de production d'armes, l'armée russe mène toujours en parallèle une campagne à bas feux de bombardements sur des installations énergétiques ukrainiennes, en plein hiver.

Par ailleurs, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est, ont annoncé que deux personnes ont été blessées jeudi par des tirs d'artillerie russe à Nikopol, une ville située le long du fleuve Dniepr qui fait office de ligne de front naturelle entre les armées ukrainienne et russe dans cette zone.

Ces frappes interviennent quelques jours après des bombardements massifs russes sur plusieurs villes d'Ukraine, dont sa capitale Kiev, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés. Une femme de 84 ans a d'ailleurs succombé à ses blessures à l'hôpital, a indiqué jeudi le parquet régional de Kharkiv (est), faisant passer le bilan total des frappes de mardi à six morts dans le pays.

En territoire ukrainien occupé par la Russie, une femme a été tuée et un homme sauvé des décombres d'un immeuble à Donetsk, touché par une frappe ukrainienne, ont indiqué jeudi sur Telegram les secours locaux.

Frappes ukrainiennes : des écoles d'une région russe fermées jusqu'au 19 janvier

La région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a annoncé jeudi prolonger les vacances scolaires dans des écoles et recommandé aux universités d'enseigner à distance, après des frappes ukrainiennes meurtrières d'une ampleur sans précédent. "Je rapporte les décisions qui ont été prises : prolonger les vacances scolaires du 9 au 19 janvier" dans des municipalités, notamment la ville de Belgorod, la capitale régionale de quelque 360.000 habitants, a indiqué sur Telegram le gouverneur Viatcheslav Gladkov. "Dans les collèges techniques et les universités situés dans ces municipalités, il est recommandé d'organiser des sessions à distance. Si nécessaire, prolonger les vacances", a-t-il ajouté.

Si Viatcheslav Gladkov n'a pas précisé les raisons de cette décision, sa région -- déjà régulièrement visée -- a été la cible ces derniers jours de bombardements d'ampleur des forces ukrainiennes, dont une frappe sans précédent contre Belgorod samedi, qui a fait 25 morts et plus d'une centaine de blessés.

Mardi soir, Belgorod avait été attaquée par quatre vagues de missiles ukrainiens, qui ont fait un mort et onze blessés. La Russie a mené de son côté deux séries de frappes massives sur les villes ukrainiennes dont l'une a fait une cinquantaine de morts vendredi, l'autre cinq morts mardi.

Réunion Otan/Ukraine mercredi sur la défense aérienne après des frappes russes

Les ambassadeurs de l'Ukraine et des pays membres de l'Otan vont se retrouver mercredi à Bruxelles, à la demande de Kiev qui réclame davantage de moyens de défense aérienne après de récentes frappes russes. Cette réunion, décidée par le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à la demande de l'Ukraine, fait suite aux "récentes attaques de missiles et de drones russes contre des civils ukraniens", a expliqué jeudi le porte-parole de l'Alliance, Dylan White.

Les pays de l'Otan ont déjà fourni "d'importantes quantités de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine et sont engagés à renforcer encore les moyens de défense de l'Ukraine", a-t-il ajouté. La Russie a lancé ces derniers jours l'une de ses plus importantes attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine depuis l'invasion de ce pays, le 24 février 2022.

Face à ces attaques, Kiev réclame davantage de moyens de défense aérienne, de missiles et de drones, auprès de ses alliés occidentaux, qui peinent toutefois à y répondre. Une aide militaire des États-Unis est toujours bloquée par le Congrès américain en raison de réticences d'élus républicains.