Guerre en Ukraine : attaque russe «massive» sur Odessa, Moscou abat plusieurs drones ukrainiens

L'armée ukrainienne a affirmé lundi avoir tué le commandant de la flotte russe de la mer Noire en frappant vendredi son quartier général à Sébastopol, en Crimée annexée. "Trente-quatre officiers dont le commandant de la flotte russe de la mer Noire sont morts" à la suite de la frappe, ont affirmé les forces spéciales ukrainiennes sur Telegram, sans pour autant en avancer la preuve. "105 autres occupants ont été blessés. Le bâtiment du quartier général est irréparable", a assuré la même source.

La Russie avait évoqué la disparition d'un militaire vendredi

L'AFP n'est pas en mesure de vérifier ces affirmations, tandis que Moscou ne fait presque jamais état de ses pertes en Ukraine, même lorsqu'il s'agit de hauts responsables. La Russie avait fait état vendredi de seulement un militaire porté disparu après l'attaque qui a fortement endommagé le siège de la flotte russe de la mer Noire.

Cette attaque illustre les difficultés de la défense antiaérienne russe à contrer les frappes régulières sur cette péninsule ukrainienne, annexée en 2014 par la Russie et qui est un important noeud logistique pour les troupes de Moscou. L'Ukraine s'est jurée de reprendre la totalité des territoires occupés par Moscou, y compris la Crimée.

L'Ukraine reçoit ses premiers chars américains Abrams

Les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine, a annoncé lundi le président Volodymyr Zelensky, se félicitant de cette "bonne nouvelle". "Des Abrams sont déjà en Ukraine et se préparent à renforcer nos brigades", a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram, sans autre précision. La livraison de ces chars à Kiev avait été annoncée la semaine passée par le président américain Joe Biden à l'occasion d'une visite à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky, en quête d'un soutien supplémentaire en pleine contre-offensive ukrainienne pour libérer les territoire occupés par la Russie.

"La semaine prochaine, les premiers chars Abrams américains seront livrés à l'Ukraine", avait indiqué Joe Biden Biden jeudi dernier, en présence du président ukrainien qui effectuait sa deuxième visite à Washington depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022. Joe Biden avait aussi annoncé avoir approuvé une nouvelle tranche d'assistance militaire à Kiev, évaluée par le Pentagone à quelque 325 millions de dollars.

Les Etats-Unis ont promis en tout 31 chars Abrams à l'Ukraine, équipés de munitions à uranium appauvri de 120 mm. Ces munitions peuvent percer les blindages mais sont elles aussi controversées en raison des risques toxiques pour les militaires et la population.

Soupçon d'incitation au génocide dans les médias russes, selon l'ONU

Un groupe d'enquêteurs de l'ONU a mis en garde lundi contre certains discours véhiculés par les médias russes qui pourraient constituer une "incitation au génocide" en Ukraine. S'adressant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le président de la Commission d'enquête sur l'Ukraine, Erik Mose, s'est dit préoccupé "par les allégations de génocide en Ukraine", avertissant que "certains propos transmis par les médias russes et d'autres médias peuvent constituer une incitation au génocide". "La Commission poursuit ses investigations sur ces questions", a déclaré Erik Mose.

Interrogé en conférence de presse sur ces allégations, il a fait preuve de prudence, assurant que la commission n'était pas encore parvenue à des conclusions. La commission enquête également sur la cause de la rupture du barrage hydro-électrique de Kakhovka, situé dans une zone sous contrôle russe dans la région de Kherson (sud de l'Ukraine) le 6 juin, et sur son impact sur la population alors que des centaines de kilomètres carrés en aval avaient été inondés. Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de cette destruction.

Nouvelle attaque russe sur Odessa

La Russie a de nouveau attaqué la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, avec 19 drones et 14 missiles, les autorités faisant état lundi matin d'une blessée et de dégâts infligés à une infrastructure portuaire. Moscou "a attaqué la région d'Odessa avec des drones offensifs et deux types de missiles", a expliqué sur Telegram le gouverneur Oleg Kiper, mentionnant plusieurs "frappes" dont l'attaque d'une "infrastructure portuaire". "Une civile a été blessée par une onde de choc", a ajouté Oleg Kiper, précisant que la victime avait été transférée à l'hôpital.

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a mené l'assaut avec 19 drones Shahed de fabrication iranienne, deux missiles supersoniques Onyx et 12 autres missiles Kalibr. Un sous-marin était également mobilisé, a affirmé la même source. La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l'armée, indiquant que la station balnéaire d'Odessa avait subi des dégâts "importants".

Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l'ont été dans les régions de Mykolaïv (sud) et Kirovograd (centre), et la "grande majorité" au-dessus de celle d'Odessa, a dit l'armée. Un projectile Onyx a lui frappé un entrepôt de grain "vide" sur le port d'Odessa, a déclaré Natalya Gumenyuk, une porte-parole de l'armée, affirmant elle que la station balnéaire est "en fait détruite". L'armée a par ailleurs fait état d'entrepôts et d'entreprises endommagées par des chutes de débris dans la banlieue de la ville.

Des drones abattus en Russie

Lundi, le ministère de la Défense russe a affirmé sur Telegram que quatre drones ukrainiens avaient été détruits au-dessus de la péninsule annexée de Crimée et du nord-ouest de la mer Noire. Deux autres drones ont été abattus au-dessus de la région de Koursk, d'après la même source. "Il n'y a pas de victime", mais un bâtiment administratif a subi des dégâts, a relevé le gouverneur régional Roman Starovoyt, assurant que la "défense aérienne a fonctionné".

Dans la région voisine de Briansk, juste au nord, le gouverneur Alexandre Bogomaz a dénombré trois drones aériens ukrainiens abattus, dont deux dans le district de Souraj (ouest), sans faire état de victime ou de dommages. Le ministère de la Défense a lui mentionné deux drones détruits dans la région de Briansk.