Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir frappé un aérodrome militaire russe en Crimée

L'armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir frappé un aérodrome militaire russe près de la ville de Saky, en Crimée, une nouvelle attaque de Kiev sur cette péninsule ukrainienne annexée par Moscou et qui lui sert de base pour l'invasion de l'Ukraine. Les autorités de Crimée installées par Moscou ont reconnu que l'attaque avait eu lieu mais ont affirmé qu'elle avait été déjouée. "Notre défense aérienne a tout abattu", a assuré sur Telegram Oleg Krioutchko, conseiller du dirigeant installé par la Russie dans la péninsule.

Au moins 12 avions de combat se trouvaient sur l'aérodrome

"Les forces de la défense ukrainienne ont effectué une frappe combinée contre un aérodrome militaire des occupants", a indiqué plus tôt dans la journée le centre des communications de l'armée ukrainienne sur Telegram, sans donner plus de détails. Une source au sein du service ukrainien de sécurité (SBU) a de son côté indiqué qu'il s'agissait d'une opération conjointe du SBU et des forces navales.

Les Ukrainiens "ont utilisé des drones qui ont épuisé le système de défense aérienne russe avant de lancer des projectiles Neptune", nouveau missiles de croisière de fabrication ukrainienne d'une portée de 300 kilomètres, a assuré la source. La frappe a infligé "de graves dégâts au matériel des occupants" alors qu'au moins 12 avions de combat de type Su-24 et Su-30 se trouvaient sur l'aérodrome au moment de l'attaque, a affirmé la source promettant une intensification de frappes de Kiev contre la péninsule.

La Pologne honorera ses livraisons d'armes, prête à discuter des céréales

La Pologne, qui avait annoncé arrêter de fournir des armes à l'Ukraine, a affirmé jeudi qu'elle honorerait les livraisons "convenues antérieurement" et s'est dit "prête à discuter" avec Kiev de son embargo sur les céréales. "La Pologne réalise uniquement les livraisons de munitions et d'armements convenues antérieurement. Y compris celles résultant des contrats signés avec l'Ukraine", a déclaré le porte-parole du gouvernement Piotr Müller à l'agence PAP.

Depuis l'invasion russe en février 2022, la Pologne est l'un des principaux fournisseurs d'armes de Kiev. "La Pologne continue d'être une plaque tournante pour l'aide internationale" à l'Ukraine, a assuré Piotr Müller.

Mercredi soir, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait toutefois déclaré que son pays ne fournissait plus d'armement à Kiev. Le Premier ministre n'avait pas précisé quand la Pologne avait cessé d'en livrer ou si cela avait un lien avec le conflit sur les céréales ukrainiennes, sur lesquelles Varsovie vient de prolonger l'embargo pour protéger les intérêts de ses agriculteurs.

En riposte à l'embargo, Kiev a porté plainte à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la Pologne mais aussi contre la Slovaquie et la Hongrie, qui ont elles aussi maintenu leurs restrictions, pourtant levées par Bruxelles.

Zelensky à Washington pour s'assurer de la poursuite du soutien américain

Conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, Volodymyr Zelensky est jeudi à Washington pour tenter de convaincre les Etats-Unis de l'aider à passer "la ligne d'arrivée" face à la Russie, si possible avec de nouvelles armes puissantes. Dans son habituelle tenue kaki, Volodymyr Zelensky est arrivé dans la matinée au Congrès américain, où les élus débattent d'une possible nouvelle aide militaire et humanitaire pour son pays en guerre. "La défense aérienne sera l'une des principales priorités" lors des réunions prévues dans la capitale américaine, avait-il plus tôt affirmé sur X (anciennement Twitter).

Olena @ZelenskaUA and I arrived in Washington, D.C.



Important meetings ahead.



Last night, Russia launched another mass missile attack on Ukraine. I thank all of our rescuers for their immediate response.



We must work together to fully deprive Russia of its terrorist… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2023

L'ambiance a changé depuis sa visite du 21 décembre 2022 dans la capitale américaine. Ce déplacement-là, son premier à l'étranger depuis l'invasion par la Russie en février de la même année, avait été préparé dans le plus grand secret. Les images du président ukrainien sous les colonnades de la Maison Blanche, et acclamé au Congrès, appartiennent d'ores et déjà à l'histoire.

Depuis, le sentiment d'urgence s'est bien émoussé, et l'opposition républicaine a pris le contrôle de l'une des chambres du parlement. Volodymyr Zelensky n'est cette fois pas reçu en grande pompe au Capitole, le siège du Congrès. Mais il doit y rencontrer des chefs de file du Parti démocrate et du Parti républicain. L'entrevue la plus attendue, et la plus difficile, sera avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

Charles III assure de la "détermination inébranlable" de Londres et Paris à soutenir l'Ukraine

Le roi Charles III a assuré jeudi de la "détermination inébranlable" du Royaume-Uni et de la France à voir l'Ukraine "triompher", dans un discours prononcé devant le Sénat français. "Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront", a déclaré le roi en français, en dénonçant l'agression injustifiée sur notre Continent" de l'Ukraine par la Russie.

L'Ukraine redoute des "mois difficiles" après une attaque "massive" russe

L'Ukraine a mis jeudi en garde contre "des mois difficiles à venir" après l'attaque nocturne "massive" russe qui a visé plusieurs villes et fait trois morts à Kherson (sud) et sept blessés à Kiev après des chutes de débris. Cette nouvelle salve de missiles de croisière russes s'est abattue sur l'Ukraine quelques heures après le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU dans lequel il a fustigé "l'agression criminelle" de Moscou.

L'arrivée prochaine de la saison froide fait craindre aux autorités ukrainiennes que Moscou ne relance une campagne de frappes pour plonger la population civile dans le noir et le froid, comme à l'hiver 2022. "Des mois difficiles nous attendent : la Russie va continuer d'attaquer les installations énergétiques et essentielles" ukrainiennes, a prévenu le chef adjoint de l'administration présidentielle, Oleksiï Kouleba, accusant les Russes de vouloir "semer la panique et la terreur".

Ce responsable a fustigé sur Telegram "l'attaque massive de missiles" lancée par la Russie dans la nuit: "Des civils, des dortoirs, des stations-service, un hôtel, des infrastructures énergétiques et civiles ont été visés", a-t-il dit.