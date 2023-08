Guerre en Ukraine : deux morts dans le bombardement russe d'un village près de Koupiansk

L'ESSENTIEL

Deux personnes ont été tuées et une blessée dans un bombardement russe du village ukrainien de Podoly, près de la ville de Koupiansk (nord-est), a annoncé le gouverneur de la région samedi. "Selon les premières informations de l'équipe médicale, deux personnes sont mortes dans le village de Podoly à la suite du bombardement et une autre a été blessée", a déclaré le gouverneur de Kharkiv Oleg Synegubov sur les réseaux sociaux, précisant qu'un café avait été touché.

La Russie abat deux drones près de Moscou

La Russie a affirmé samedi avoir abattu deux drones ukrainiens en approche de Moscou et dans une région frontalière de l'Ukraine, où quatre civils ont été blessés dans une frappe ukrainienne. La défense aérienne russe a abattu dans la nuit un drone qui s'approchait de Moscou, a affirmé tôt samedi le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. "Cette nuit, les forces de défense aérienne ont détruit un drone en approche de Moscou dans le district d'Istrinskii", a-t-il ajouté sur Telegram.

Selon les premières informations, "il n'y a pas de victimes ni de dégâts. Les services d'urgences sont sur place", a-t-il ajouté. Un autre drone ukrainien a été abattu samedi matin par la défense aérienne russe dans le district de Chebekino, dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. Vers 6 heures GMT, "une tentative du régime de Kiev d'effectuer une attaque terroriste avec un drone contre des sites sur le territoire russe a été empêchée", a indiqué le ministère sur Telegram.

Une frappe ukrainienne fait quatre blessés

La Russie a également accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé samedi aux lance-grenades un village dans la région de Belgorod, la frappe ayant fait quatre blessés parmi les civils, selon les autorités locales. "Les grenades à fragmentation ont visé des maisons privées" ainsi qu'un magasin dans le village d'Ourazovo, dans le district de Valouïsk, a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov.

"Selon de premières informations, quatre personnes ont été blessées, dont trois hommes et une femme", a-t-il indiqué, en précisant qu'ils ont tous été hospitalisés. Plusieurs maisons et voitures ont également été endommagées par la frappe, selon la même source. Ces annonces interviennent alors que les attaques de drones ukrainiens et les bombardements des régions russes frontalières de l'Ukraine se sont multipliés ces derniers mois.

La guerre "arrive en Russie", se félicite Volodymyr Zelensky

Rarement visée depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, la capitale russe a ainsi été ciblée à plusieurs reprises, tout comme d'autres régions de Russie, dont très récemment la Crimée annexée. Vendredi, le ministère russe de la Défense a dit y avoir abattu 42 drones ukrainiens. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite de voir la guerre "arriver en Russie".

Mercredi, les autorités de la région de Belgorod ont rapporté que trois civils avaient été tués dans une attaque de drone ukrainienne. Le même jour, un drone s'est écrasé contre un gratte-ciel dans le quartier d'affaires moscovite, détruisant une fenêtre sans faire de victimes, selon les autorités. Il s'agissait alors du sixième jour consécutif d'attaques de drones sur Moscou et sa région.

Selon lui, la frappe a fait six blessés, dont un a été hospitalisé "en état très grave". Plusieurs maisons et voitures ont également été endommagées par la frappe, selon la même source. Ces annonces interviennent alors que les attaques de drones ukrainiens et les bombardements des régions russes frontalières de l'Ukraine se sont multipliés ces derniers mois.