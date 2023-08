Guerre en Ukraine : un drone percute une tour d'un quartier d'affaires de Moscou

L'ESSENTIEL

Moscou est à nouveau visé par des attaques de drones. Plusieurs engins ont été interceptés, expliquent les autorités russes mais l'un d'eux a bien touché une tour de la capitale. C'est la deuxième fois qu'un drone frappe ce gratte ciel du quartier des affaires de Moscou, cette fois-ci au 21ème étage. Toutes les vitres ont été brisées sur une surface de 150 mètres carrés. Selon les premiers témoignages, les services d'urgence sont sur place même si aucune information sur d'éventuelles victimes n'ont été communiquées.

Les principales informations à retenir : Une attaque de drone a touché une tour du quartier d'affaires de Moscou dans la nuit de lundi à mardi

L'aéroport international de Moscou a été temporairement fermé avant de retrouver son activité normale

L'armée russe a également affirmé avoir repoussé pendant la nuit une attaque de trois drones navals ukrainiens contre ses patrouilleurs en mer Noire

L'aéroport international de Moscou temporairement fermé

Plusieurs drones ont été également interceptés cette nuit au dessus de la capitale russe. L'aéroport international de Moscou a été temporairement fermé avant de retrouver son activité normale, alors que les attaques contre Moscou et ses environs se sont multipliées ces derniers mois avec notamment une spectaculaire attaque contre le Kremlin en mai dernier.

Sans revendiquer officiellement ces frappes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait noté dimanche que la guerre arrive, selon ses termes, sur le territoire de la Russie, frappant des sites symboliques et des bases militaires. Des ripostes à la guerre en Ukraine, qui ne connaît pas de répit puisqu'à nouveau une frappe russe a détruit lundi un immeuble d'habitation en Ukraine, faisant six morts et au moins 75 blessés.

La Russie dit avoir repoussé une attaque de drones en mer Noire

Dans le même temps, l'armée russe a affirmé ce mardi avoir repoussé pendant la nuit une attaque de trois drones navals ukrainiens contre ses patrouilleurs en mer Noire, au cœur de tensions accrues entre Kiev et Moscou depuis le retrait de la Russie de l'accord céréalier mi-juillet. "Dans la nuit, les forces armées ukrainiennes ont tenté sans succès d'attaquer avec trois drones navals le "Sergueï Kotov" et le "Vassili Bykov", patrouilleurs de la Flotte russe de la mer Noire", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"Les trois drones navals de l'ennemi ont été détruits" par le feu ouvert depuis les navires russes, a-t-il assuré, en précisant que les patrouilleurs ont été attaqués à 340 km au sud-ouest de Sébastopol, port d'attache de la Flotte russe de la mer Noire en Crimée annexée. Les drones navals sont des embarcations qui opèrent à la surface de l'eau, sans équipage, dirigés à distance. Moscou accuse régulièrement l'armée ukrainienne d'utiliser ces engins, en plus de drones aériens, pour attaquer des cibles en mer Noire.

La semaine dernière, l'armée russe avait déjà affirmé avoir repoussé une attaque de deux drones navals ukrainiens contre le "Sergueï Kotov" en mer Noire. Le 17 juillet, l'Ukraine a revendiqué une attaque avec des drones navals contre le pont de Kertch, une infrastructure vitale reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée.