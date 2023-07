Guerre en Ukraine : Wagner absent des combats selon le Pentagone, nouvelle attaque nocturne de drones

L'ESSENTIEL

Les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner ne participent plus "de manière significative", selon le Pentagone, aux opérations de combat en Ukraine, qui assure vendredi avoir repoussé une nouvelle attaque nocturne de drones lancés par la Russie. "A ce stade, nous ne voyons pas les forces de Wagner participer de manière significative aux opérations de combat en Ukraine", a fait savoir le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, lors d'une conférence de presse.

Les informations à retenir : Selon le Pentagone, Wagner ne participe plus "de manière significative" à la guerre en Ukraine.

L'Ukraine assure avoir repoussé une nouvelle attaque nocturne de drones lancée par la Russie.

Les premiers détails de la rencontre entre Evguéni Prigojine et le président russe, survenue le 29 juin au Kremlin, ont été dévoilés par Vladimir Poutine dans une interview.

Les États-Unis estiment que "la majorité" des combattants de Wagner sont toujours dans des zones ukrainiennes occupées par la Russie, a-t-il précisé. Sur le terrain, la Russie a "attaqué l'Ukraine avec 17 drones de combat de fabrication iranienne Shahed 136/131 depuis le sud-est", a indiqué l'armée ukrainienne sur Telegram, assurant en avoir détruit 16.

L'annonce du Pentagone survient quinze jours après que le groupe Wagner, qui a joué un rôle clé dans l'offensive de Moscou en Ukraine, a cherché à renverser la direction militaire russe lors d'une révolte éclair.

Evguéni Prigojine, patron du groupe, avait assuré que son soulèvement ne visait pas à renverser le pouvoir, mais à sauver Wagner d'un démantèlement par l'état-major russe, qu'il accuse d'incompétence dans le conflit en Ukraine débuté en février 2022.

Les premiers détails de la rencontre entre Evguéni Prigojine et le président russe, survenue le 29 juin au Kremlin, ont été dévoilés par Vladimir Poutine dans une interview publiée jeudi soir par le journal russe Kommersant.

Nouveau commandant refusé par Wagner

Vladimir Poutine a ainsi affirmé qu'il avait proposé aux hommes de Wagner de servir sous le commandement officiel d'une autre personne, mais que Evguéni Prigojine a refusé cette offre. Les soldats de Wagner "auraient pu être réunis dans un seul endroit et continuer à servir. Pour eux, rien n'aurait changé, ils auraient été dirigés par la personne qui était leur véritable commandant pendant toute cette période", a affirmé le maître du Kremlin.

Le journal précise que la personne évoquée par le président russe est un commandant de Wagner ayant pour pseudo "Sedoï" (Cheveux gris) et qui aurait, selon Vladimir Poutine, réellement dirigé les paramilitaires sur le front ukrainien lors des 16 derniers mois. "Beaucoup (de commandants de Wagner) ont acquiescé de la tête quand j'ai dit ça. Mais (Evguéni) Prigojine, qui était assis devant, ne l'a pas vu et a dit après avoir écouté 'Non, les gars ne sont pas d'accord avec cette solution'", a assuré Vladimir Poutine.

Dans cette même interview, le chef d'État russe a également pointé l'absence de statut juridique officiel du groupe Wagner en Russie, où les sociétés militaires privées ne sont pas autorisées par la loi. "Le groupe (Wagner) est là, mais il n'existe pas juridiquement ! (...) C'est une autre question liée à (leur) légalisation effective. Une question qui doit être évoquée à la Douma (chambre basse du Parlement), au sein du gouvernement", a affirmé Vladimir Poutine.

La rébellion de Wagner a ébranlé le pouvoir russe, en plein conflit en Ukraine. La mutinerie de Wagner a pris fin le 24 juin au soir avec un accord prévoyant le départ au Bélarus d'Evguéni Prigojine, tandis que ses combattants pouvaient l'y rejoindre, entrer dans l'armée russe régulière ou retourner à la vie civile.

Mercredi, l'armée russe a annoncé avoir reçu de la part du groupe Wagner plus de 2.000 pièces d'équipement militaire, 2.500 tonnes de munitions et 20.000 armes légères. Evguéni Prigojine, avait accepté de remettre aux troupes régulières russes les armements de ses hommes après l'abandon de sa rébellion.

Depuis l'échec de cette rébellion, des rumeurs, non confirmées dans le contexte de l'opacité du pouvoir russe, font également état de remaniements au sein du commandement militaire, en particulier concernant le général Sergueï Sourovikine, qui a longtemps été un allié de Wagner.