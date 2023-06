Guerre en Ukraine : plus de 60 pays attendus à la conférence sur la reconstruction du pays

L'ESSENTIEL

La semaine dernière, "seize personnes ont péri : 14 dans la région de Kherson et deux dans la région de Mykolaiv. 31 personnes sont toujours portées disparues", a affirmé le ministre de l'Intérieur ukrainien. La Russie avait peu auparavant porté à 29 morts le bilan des victimes des inondations dans les zones qu'elle contrôle dans le sud de l'Ukraine. Côté géopolitique, des responsables de plus de 60 pays et des centaines de dirigeants de grandes entreprises mondiales sont attendus la semaine prochaine à Londres pour la deuxième Conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine, a annoncé samedi le gouvernement britannique.

Les principales informations à retenir : 16 personnes sont décédées dans la région de Kherson et 31 sont toujours portées disparues a affirmé le ministre de l'Intérieur ukrainien suite aux inondations

La deuxième Conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine débute la semaine prochaine, 60 pays sont conviés

Deuxième sommet pour la reconstruction de l'Ukraine

"La reconstruction de l'économie ukrainienne est aussi importante que sa stratégie militaire", doit notamment affirmer le Premier ministre britannique, Rishi Sunak à l'ouverture de cet évènement qui se tiendra mercredi et jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence. "La bravoure de l'Ukraine sur le champ de bataille doit aller de pair avec la vision du secteur privé d'aider le pays à se reconstruire et à se redresser", doit encore dire le dirigeant britannique, soutien de la première heure de Kiev, selon un communiqué de Downing Street.

Cette conférence sur la reconstruction, à laquelle participeront également des ONG, est la deuxième à être organisée depuis le début de la guerre, après celle qui s'est tenue l'an dernier à Lugano en Suisse. Parmi les responsables politiques attendus figurent la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen, le secrétaire d'État américain Antony Blinken ou encore la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Besoin de 14 milliards de dollars

Plus d'un an après le début de la guerre, la Banque mondiale a évalué à 14 milliards de dollars les besoins immédiats de l'Ukraine pour réparer les dégâts causés par les combats. Mais le redressement de l'économie du pays coûtera 441 milliards de dollars selon une étude récente de la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien. Une somme appelée à augmenter avec la poursuite du conflit.

L'enjeu de cet évènement est aussi de mobiliser le secteur privé aux côtés des grandes institutions financières internationales. À l'occasion de la conférence, le Royaume-Uni dévoilera des initiatives dans la tech et l'énergie verte pour faciliter la coopération entre les entreprises ukrainiennes et britanniques.