Guerre en Ukraine : frappes russes sur Kiev en pleine mission de médiation africaine

L'ESSENTIEL

Des missiles russes ont été lancés vendredi contre Kiev et au moins une explosion y a été entendue, a indiqué le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, une attaque qui intervient le jour de la visite d'une délégation de dirigeants africains. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a estimé que Moscou envoyait avec ces missiles le message aux médiateurs africains qu'il ne veut pas de paix. Ces dirigeants doivent rencontre le président ukrainien vendredi et son homologue russe samedi.

"Les missiles russes sont un message à l'Afrique : la Russie veut plus de guerre, pas de paix", a-t-il écrit sur Twitter. Un peu plus tôt, en fin de matinée à Kiev, le maire Vitali Klitschko avait fait était d'une explosion dans le quartier de Podil. "Les missiles volent encore en visant Kiev", a-t-il ajouté, alors que la défense anti-aérienne était en action, selon les autorités.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des déflagrations, mais il n'était pas possible de dire dans l'immédiat s'il y avait des dégâts ou des victimes. Toute l'Ukraine était à la mi-journée en état d'alerte antiaérienne.

Les informations à retenir : Des missiles russes ont été lancés vendredi contre Kiev, en pleine visite d'une délégation de dirigeants africains.

Au moins une explosion y a été entendue.

La Russie admet à demi-mot avoir reculé dans le Sud ukrainien

La cheffe de la diplomatie française en Afrique du Sud pour évoquer l'Ukraine

La Russie admet à demi-mot avoir reculé dans le Sud ukrainien

L'armée russe a reconnu vendredi que des combats étaient en cours pour le contrôle des localités de Rivnopil et Ourojaïné, sur le front sud en Ukraine, admettant à demi-mot pour la première fois avoir cédé des territoires. La Russie, Vladimir Poutine en tête, martèle depuis le début de la contre-offensive ukrainienne début juin que celle-ci est un échec et que toutes les attaques ont été repoussées, alors que Kiev assure avoir libéré une poignée de localités et une centaine de kilomètres carrés, essentiellement sur le front sud.

"Dans la zone du saillant de Vremivka, les combats les plus actifs ont lieu dans les districts des localités de Rivnopil et d'Ourojaïné", a indiqué vendredi le ministère russe de la Défense, assurant y avoir repoussé cinq attaques au cours des dernières 24h, à l'aide de son aviation et de son artillerie. Un "saillant" - terme militaire - est une zone sous le contrôle d'une force qui avance comme une protubérance dans un secteur contrôlé par un ennemi et donc exposée sur plusieurs côtés.

Le fait que des combats aient lieu pour ces bourgs signifie que les lignes russes ont reculé de quelques kilomètres vers le sud et vers l'est autour de cette zone exposée de Vremivka, à la frontière des régions de Zaporijjia et de Donetsk, partiellement occupées par la Russie. L'armée ukrainienne a indiqué une fois encore jeudi avancer, malgré la "puissante résistance" des troupes russes.

La zone de Vremivka est cependant située à plus d'une dizaine de kilomètres au nord des principales lignes fortifiés russes, faites notamment de tranchées et de pièges antichars. Un succès militaire ukrainien d'ampleur dans cette région permettrait de rompre le pont terrestre reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Cela constituerait un revers majeur pour Moscou. Selon les analystes militaires, l'Ukraine n'a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive, et teste encore actuellement le front pour en déterminer les points faibles.

La cheffe de la diplomatie française en Afrique du Sud pour évoquer l'Ukraine

La ministre française des Affaires étrangères se rend en début de semaine prochaine en Afrique du Sud, où elle évoquera notamment l'Ukraine, alors que se déroule une mission africaine de paix à Kiev et Saint-Pétersbourg. Une délégation de dirigeants africains pour une médiation en Ukraine, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, étaient vendredi dans la ville de Boutcha près de Kiev, théâtre d'un massacre de civils imputé à l'armée russe.

Catherine Colonna évoquera cette proposition de médiation "lundi et mardi avec les autorités sud-africaines", a déclaré une source diplomatique française à des journalistes. "On soutient toutes les initiatives de paix à partir du moment où elles visent une paix durable, respectueuse du droit international et de la souveraineté territoriale de l'Ukraine", a souligné la même source. Mais "pour l'instant, le contenu de cette initiative n'est pas connu".