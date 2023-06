Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne «avance» malgré une «puissante résistance» des forces russes

L'ESSENTIEL

L'armée ukrainienne "avance" sur le front malgré une "puissante résistance" des troupes russes, notamment dans le Sud du pays, a assuré jeudi la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar lors d'une conférence de presse.

Selon elle, les forces ukrainiennes ont progressé de "plus de trois kilomètres" au cours des dix derniers jours dans la zone de Bakhmout (est). Dans le Sud, elle a rapporté "une avancée graduelle mais certaine" de l'armée ukrainienne, même si "l'ennemi (y) oppose une forte résistance".

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs russes pendant la nuit

Poutine fait l'éloge de son "cher ami" Xi Jinping pour son anniversaire

Un missile et 20 drones russes abattus, la ville natale de Zelensky touchée

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir abattu un missile de croisière et 20 drones explosifs russes pendant la nuit, tandis que trois missiles ont à nouveau touché la ville natale du président Volodymyr Zelensky. Selon l'armée de l'air ukrainienne, un des quatre missiles de croisière tirés depuis la Caspienne et les 20 drones lancés depuis le Nord et le Sud ont été interceptés.

Trois autres missiles ont touché "des installations industrielles dans la région de Dnipropetrovsk", dans le centre-est du pays, a-t-elle ajouté sur Telegram. Selon les autorités locales, il s'agit de Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, où une précédente frappe russe mardi avait fait 12 morts en touchant notamment un immeuble d'habitation et un entrepôt. "Trois missiles ont touché deux entreprises industrielles qui n'ont rien à voir avec l'armée", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration militaire de la ville Oleksandre Vilkoul.

Un homme de 38 ans a été blessé et hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger, a-t-il ajouté. Dans la région de Zaporijjia (sud), 17 localités ont essuyé des bombardements russes qui ont tué une femme de 58 ans dans un village, a indiqué jeudi l'administration régionale sur Telegram. La ville de Kharkiv (nord-est) et la région d'Odessa (sud) ont été également attaquées pendant la nuit par des drones russes, qui ont tous été abattus, selon les autorités locales respectives.

Le Kremlin dénonce une "hystérie russophobe" après le blocage par l'Australie de sa nouvelle ambassade

Le Kremlin a dénoncé jeudi une "hystérie russophobe" de l'Australie qui a pris des mesures juridiques pour empêcher la Russie de construire sa nouvelle ambassade à deux pas de son Parlement, sur fond de tensions liées à l'offensive en Ukraine.

"A notre grand regret, l'Australie continue d'avancer avec force dans le sillage des auteurs de l'hystérie russophobe qui sévit actuellement dans les pays de l'Occident", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé jeudi un message élogieux à son "cher ami" et homologue chinois Xi Jinping à l'occasion de son 70ème anniversaire, appelant de ses voeux un renforcement de leurs relations en plein conflit en Ukraine. "Je vous souhaite sincèrement, cher ami, une bonne santé, du bonheur, de la prospérité et des succès", a écrit M. Poutine dans un télégramme publié sur le site du Kremlin.

"Je compte sur la poursuite de notre dialogue constructif et un travail conjoint étroit sur les questions d'actualité bilatérale, régionale et internationale pour le bien des peuples de la Russie et de la Chine", a-t-il souligné. Le président russe a aussi fait l'éloge de Xi Jinping, estimant que la Chine a sous sa direction enregistré "des succès impressionnants: l'économie nationale montre une croissance ferme, la fortune des citoyens a augmenté, la position de Pékin sur la scène mondiale se renforce".