Guerre en Ukraine : un mort et 15 blessés dans une frappe russe sur une clinique à Dnipro

L'ESSENTIEL

Au moins une personne a été tuée et quinze autres blessées dans une frappe russe ayant touché vendredi une clinique à Dnipro, grande ville du centre-est de l'Ukraine, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. "Frappe de missile contre une clinique dans la ville de Dnipro. Une personne a été tuée et quinze autres ont été blessées", a écrit Volodymyr Zelensky sur Telegram en publiant une vidéo sur laquelle on peut voir des bâtiments fortement endommagés et surmontés de panaches de fumée noire.

Les informations à retenir : Une personne a été tuée et quinze autres blessées à Dnipro, après une frappe sur une clinique, a annoncé Volodymyr Zelensky.

La région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a subi des dizaines de tirs d'artillerie lors des dernières 24 heures a indiqué le gouverneur.

Russie : une région frontalière de l'Ukraine touchée par des dizaines de tirs d'artillerie en un jour

La région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a subi des dizaines de tirs d'artillerie lors des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le gouverneur de ce territoire secoué en début de semaine par une incursion armée.

Sur Telegram, Viatcheslav Gladkov a notamment indiqué que le village de Kozinka, dans le district de Graïvoron, où a eu lieu cette incursion revendiquée par deux groupes armés russes combattant pour Kiev, avait été touché par 132 obus. Plusieurs bâtiments dans la région ont été endommagés, toujours d'après le gouverneur, selon qui il n'y a pas eu de victimes.

Un juge ukrainien arrêté pour avoir renversé et tué un militaire à Kiev

Les autorités ukrainiennes ont arrêté vendredi un juge soupçonné d'avoir renversé et tué un militaire au niveau d'un point de passage à Kiev alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Le bureau d'enquête ukrainien a déclaré enquêter sur les circonstances de ce décès, évoquant une violation des règles de sécurité routière, passible d'une peine allant jusqu'à dix ans de prison. Le suspect est un juge d'un tribunal du district de Kiev tandis que le militaire décédé était âgé de 23 ans, rapporte le bureau d'enquête.

L'incident s'est produit vers minuit heure locale, heure à laquelle commence le couvre-feu nocturne à Kiev, selon la même source. Le bureau d'enquête a publié des photos d'une voiture au capot enfoncé et au pare-brise partiellement brisé, ainsi que du corps de l'homme mort gisant sur la route ensanglantée. Le juge a refusé de se rendre dans une clinique pour réaliser un alcootest après le drame, ont rapporté les enquêteurs.