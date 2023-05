Guerre en Ukraine : la Russie répondra de manière «extrêmement ferme» à de nouvelles incursions armées

Moscou répondra de manière "extrêmement ferme" à de nouvelles incursions armées, a promis mercredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, au surlendemain d'une attaque spectaculaire de groupes venus d'Ukraine sur le territoire russe. "Nous continuerons de répondre rapidement et de manière extrêmement ferme à de telles actions", a affirmé Sergueï Choïgou lors d'une réunion avec des hauts gradés militaires. Mardi, son armée avait affirmé avoir "écrasé" avec son aviation et son artillerie un groupe ayant attaqué la veille la région frontalière de Belgorod, la plus spectaculaire incursion en territoire russe depuis le début du conflit avec l'Ukraine.

Les principales informations : - La Russie affirme qu'elle répondra de manière "extrêmement ferme" à de nouvelles incursions armées - Xi Jinping promet à Moscou son "ferme soutien" sur les "intérêts fondamentaux" - "Nombreuses" attaques nocturnes de drones signalées dans la région de Belgorod en Russie - L'OMS exige la fin immédiate des attaques russes contre le système de santé en Ukraine

Multiplication des sabotages en Russie

L'incursion, revendiquée par des groupes armés russes basés en Ukraine disant vouloir renverser le président russe Vladimir Poutine, représente un nouvel échec pour la Russie, dont l'armée est empêtrée en Ukraine. Plusieurs voix parmi les blogueurs militaires prorusses, particulièrement influents dans la construction du récit du conflit ukrainien, se sont ainsi émus de cet incident, vantant par exemple ironiquement ce "succès militaire" quelques jours après la revendication de la prise de Bakhmout dans le Donbass.

Cet incident survient aussi dans un contexte de multiplication et d'amplification des attaques et sabotages en Russie, au moment où Kiev dit achever ses préparatifs pour lancer une offensive pour reprendre les territoires occupés par Moscou. Selon les autorités russes, au cours de l'incursion, un civil a été tué dans le village de Kozinka, l'une des localités attaquées, et une femme est décédée d'une insuffisance cardiaque lors de son évacuation.

Mercredi, Sergueï Choïgou a par ailleurs indiqué que l'enveloppe allouée au soutien financier des blessés au combat et des familles des soldats tués en Ukraine représentait à chaque fois "une aide ponctuelle d'un montant (compris entre) 3 et 5 millions de roubles" (entre 35.000 et 58.000 euros au taux actuel).

Le Premier ministre russe dénonce à Pékin la "pression" occidentale

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a salué mercredi à Pékin lors d'une rencontre avec son homologue chinois des relations bilatérales "d'un niveau sans précédent" face à la "pression" des sanctions occidentales. Anciens rivaux durant la Guerre froide, la Chine et la Russie renforcent leurs relations diplomatiques et commerciales depuis une dizaine d'années, une tendance qui s'est accélérée depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Se disant partie neutre dans le conflit, Pékin appelle au respect de la souveraineté des Etats, mais n'a jamais condamné publiquement l'opération militaire menée par le président russe Vladimir Poutine depuis février 2022.

Xi Jinping promet à Moscou son "ferme soutien" sur les "intérêts fondamentaux"

Le président chinois Xi Jinping a promis mercredi au Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine en visite à Pékin son "ferme soutien" en matière d'"intérêts fondamentaux" et appelé à "renforcer" la coopération économique avec Moscou, frappé de sanctions occidentales.

Anciens rivaux durant la Guerre froide, la Chine et la Russie renforcent leurs relations diplomatiques et commerciales depuis une dizaine d'années, une tendance qui s'est accélérée depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Se disant neutre dans le conflit, Pékin appelle au respect de la souveraineté des Etats, mais n'a jamais condamné publiquement l'opération militaire menée par le président russe Vladimir Poutine depuis février 2022.

L'OMS exige la fin immédiate des attaques russes contre le système de santé en Ukraine

L'Assemblée mondiale de la santé à Genève a exigé mercredi que la Russie cesse "immédiatement" ses attaques contre le système de santé en Ukraine, dans une résolution marquant le soutien à Kiev, 15 mois jour pour jour après l'invasion. Le texte a été adopté par 80 voix contre 9 opposées au texte, dont la Russie et la Chine mais aussi la Syrie, l'Algérie ou encore Cuba et la Corée du nord.

L'ambassadrice ukrainienne Yevheniia Filipenko a déclaré que le soutien à la résolution de Kiev était "un signe d'espoir pour plus de 14 millions d'Ukrainiens ayant besoin d'une assistance sanitaire" et une démonstration de solidarité avec les agents de santé du pays. Elle a souligné que le vote montrait à Moscou que "les attaques contre les soins de santé à grande échelle ne sont pas tolérées".

La représentante de la Russie a elle dénoncé un texte "plein de mensonges". "Nous ne sommes pas contre le travail de l'OMS en Ukraine : nous sommes contre les mensonges et la politisation du travail de l'OMS", a-t-elle déclaré. "Je remercie tous ceux qui n'ont pas soutenu les mensonges et qui ont été si audacieux." Quelque 52 pays, sur les 177 pays membres de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) qui avaient le droit de participer au vote, se sont abstenus.

Environ 10.000 des détenus recrutés par Wagner tués en Ukraine, selon leur chef

Environ 10.000 des 50.000 détenus recrutés dans les prisons russes par le groupe paramilitaire Wagner ont été tués en Ukraine, où ils étaient en première ligne dans la très sanglante bataille de Bakhmout, a admis le chef de l'organisation, Evguéni Prigojine. "J'ai sélectionné 50.000 détenus dont environ 20% ont été tués", a affirmé M. Prigojine dans une interview publiée mardi soir par le blogueur pro-Kremlin Konstantin Dolgov.

Par ailleurs, il indiqué qu'une proportion similaire de ses combattants professionnels étaient également morts au combat, sans pour autant chiffrer précisément leur nombre. Selon lui, les pertes ukrainiennes sont beaucoup plus lourdes : "Moi j'ai trois fois moins de tués et (...) environ deux fois moins de blessés".

La France et l'UE soutiendront l'Ukraine "dans la durée", rappelle Paris à la Chine

La France et l'Union européenne sont déterminées à soutenir l'Ukraine "dans la durée" et "dans tous les domaines", a réaffirmé mardi Paris à un émissaire chinois, envoyé par Pékin en Europe pour discuter d'un règlement politique du conflit russo-ukrainien. Le ministère des Affaires étrangères français, via son directeur général des affaires politiques et de sécurité Frédéric Mondoloni, a souligné "la pleine responsabilité de la Russie dans le déclenchement et la poursuite de la guerre", lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial chinois Li Hui chargé du dossier ukrainien, selon un communiqué de Paris.

D'après ce texte, la France, tout en saluant "la reprise du dialogue entre la Chine et l'Ukraine", a rappelé que Kiev "exerçait son droit de légitime défense" et a souligné qu'elle et l'UE étaient "déterminées à soutenir (l'Ukraine) dans la durée, dans tous les domaines".