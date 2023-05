Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir éliminé les combattants infiltrés depuis le sol ukrainien

L'ESSENTIEL

La Russie a affirmé mardi avoir "écrasé" le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région russe de Belgorod, la plus grave incursion en territoire russe depuis le début de l'offensive de Moscou contre son voisin ukrainien. "Lors de l'opération antiterroriste, à l'aide de frappes de l'aviation et de l'artillerie et l'action des unités de défense des frontières du district militaire de l'Ouest, les formations nationalistes (ukrainiennes) ont été bloquées et écrasées", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les informations principales : La Russie affirme mardi avoir "écrasé" le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région russe de Belgorod.

Plusieurs attaques de drones ont visé, dans la nuit du lundi au mardi, des maisons et un bâtiment administratif dans la région russe de Belgorod.

Des civils évacués de neuf localités frontalières avec l'Ukraine.

Le Kremlin est préoccupé de l'incursion armée dans la région de Belgorod.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi sur la ligne de front dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.

Le Kremlin veut "plus d'efforts" pour contrer les incursions armées en Russie depuis l'Ukraine

Le Kremlin a exprimé mardi sa "profonde préoccupation" au deuxième jour de l'incursion d'un groupe armée en territoire russe depuis l'Ukraine, et a appelé à "plus d'efforts" pour contrer ces attaques qui se multiplient et gagnent en ampleur.

"Ce qui est arrivé hier suscite une profonde préoccupation et démontre une fois encore que les combattants ukrainiens poursuivent leurs activités contre notre pays. Cela nécessite de notre part plus d'efforts, ces efforts continuent d'être fournis et l'opération militaire spéciale (en Ukraine) se poursuit pour que cela n'arrive plus", a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Plusieurs localités frontalières avec l'Ukraine bombardées, des civils évacués

Des civils ont quitté au moins neuf localités russes dans la région de Belgorod à la suite de l'incursion d'un groupe armé venu d'Ukraine, a indiqué mardi le gouverneur régional, précisant que plusieurs communes avaient subi de "nombreux" bombardements.

"Le nettoyage des territoires se poursuit. Des habitants de Graïvoron, Novostroevka, Gorkovski, Bezymeno, Mokraïa Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zamostié et Spodarioucheno ont été déplacés", a indiqué Viatcheslav Gladkov sur Telegram, rapportant des dizaines de tirs d'artillerie, la veille, sur plusieurs localités frontalières.

Zelensky de retour sur le sol ukrainien

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mardi sur la ligne de front dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé la présidence. Le chef de l'État "a visité des positions de première ligne dans la zone de défense Vougledar-Mariinka" où des combats avec l'armée russe sont en cours depuis des mois, a indiqué la présidence dans un communiqué, publiant des photos de Zelensky avec des militaires.

Le président ukrainien a rencontré des marines ukrainiens à l'occasion de la Journée de ces troupes marquée mardi en Ukraine et remis des décorations d'État aux militaires tout en informant la création de plusieurs nouvelles brigades de ces unités.

"Tous les jours, sur le champ de bataille, les marines prouvent qu'elles sont une force puissante qui détruit l'ennemi, libère des terres ukrainiennes et exécute les tâches les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Et nous avons besoin de davantage de forces de ce genre", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

Plusieurs attaques de drones ukrainiens dans une région russe, après une incursion armée

Plusieurs attaques de drones ont visé, dans la nuit du lundi au mardi, des maisons et un bâtiment administratif dans la région russe de Belgorod, cible d'une incursion de combattants armés venant d'Ukraine, où l'opération antiterroriste se poursuivait mardi, selon les autorités locales.

Ces attaques, qui ont eu lieu à Graïvoron, chef-lieu du district du même nom, et dans le village de Borissovka, n'ont pas fait de victimes, ni de blessés, a déclaré sur Telegram le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov. "Deux maisons ont été attaquées par des drones à Graïvoron" et ont pris feu, a précisé Viatcheslav Gladkov.

Dans le village de Borissovka, un drone a attaqué un bâtiment administratif, puis une nouvelle attaque de drone a visé une maison en endommageant son toit, selon la même source. La région de Belgorod, et plus particulièrement le district de Graïvoron qui y est situé, a été la cible lundi d'une incursion de combattants armés venant d'Ukraine, qui a fait huit blessés et a forcé la Russie à décréter un régime "antiterroriste" et à évacuer les civils pour tenter de repousser cette nouvelle attaque sur son sol.

Si d'autres attaques ont eu lieu ces dernières semaines dans cette région frontalière, c'est la première à avoir pris une telle ampleur, avec plusieurs villages touchés par des obus. Les services de sécurité russes (FSB) ont introduit dans l'après-midi le "régime légal de zone d'opération antiterroriste" dans la région, donnant des pouvoirs accrus aux autorités pour mener des opérations armées, contrôler les civils ou encore évacuer les populations. Il s'agit d'une première depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

L'opération a été revendiquée sur une chaîne Telegram qui se présente comme appartenant à la "Légion Liberté pour la Russie", un groupe de Russes combattant côté ukrainien, qui avait déjà assuré être à l'origine d'incursions précédentes dans la même région.