Guerre en Ukraine : le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Hiroshima pour le G7

L'ESSENTIEL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi à Hiroshima, au Japon, pour participer au sommet du G7 qui se tient jusqu'à dimanche, a-t-on appris de source diplomatique.

L'avion de la République française qui l'acheminait depuis l'Arabie Saoudite, où il a fait étape vendredi, a atterri à l'aéroport de la ville japonaise, et le tapis rouge a été déroulé pour sa descente, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les informations à retenir : Volodymyr Zelensky est arrivé ce samedi matin à Hiroshima, au Japon, pour participer au sommet du G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que "la paix sera plus proche" à la suite des réunions du sommet du G7

Grâce au G7 "la paix sera plus proche", estime Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que "la paix sera plus proche" à la suite des réunions du sommet du G7, après qu'une source diplomatique a indiqué qu'il était arrivé dans la ville japonaise d'Hiroshima.

"Japon. G7. Réunions importantes avec les partenaires et les amis de l'Ukraine. Sécurité et coopération accrues pour notre victoire. Aujourd'hui, la paix sera plus proche", a déclaré Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

