Guerre en Ukraine : Zelensky reçu en Allemagne, "alliée fiable" pour préparer sa contre-offensive

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite à Berlin, a salué dimanche le soutien apporté par l'Allemagne, qu'il a qualifiée de "véritable amie" et d'"alliée fiable" après l'annonce d'une nouvelle livraison d'armes pour soutenir la contre-offensive en préparation contre la Russie. Dans une capitale allemande hautement sécurisée, Volodymyr Zelensky a été reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz, avec les honneurs militaires, dimanche matin.

Après des mois d'agacement ukrainien devant les atermoiements du gouvernement allemand à livrer les armes réclamées par Kiev, l'heure est désormais à l'harmonie entre les deux pays. "Je tiens à vous remercier sincèrement, Olaf, ainsi que l'ensemble du peuple allemand, pour chaque vie ukrainienne sauvée grâce à votre soutien", a ainsi lancé le dirigeant ukrainien, en sweat noir et pantalon kaki, à Olaf Scholz lors d'une conférence de presse conjointe.

Celui-ci lui a en retour assuré que Berlin le "soutiendrait aussi longtemps que nécessaire", soulignant que l'engagement de Berlin en faveur de Kiev, armement compris, s'élevait jusqu'ici à 17 milliards d'euros. Les deux dirigeants devaient dans la foulée gagner Aix-la-Chapelle (ouest), où Volodymyr Zelensky doit recevoir dans l'après-midi le prix Charlemagne, une distinction récompensant un engagement en faveur de l'unification européenne.

Volodymyr Zelensky, qui assure ne "pas attaquer le territoire russe" et se focaliser sur la libération des territoires occupés, a toutefois demandé au chancelier de soutenir la livraison d'avions de combat, ce que ce dernier a jusqu'ici refusé. Il s'est aussi montré ouvert à des "discussions" de paix mais "seulement" aux conditions de Kiev.

Accueilli plus tôt par le chef de l'État Franz-Walter Steinmeier, le dirigeant ukrainien a remercié l'Allemagne pour son soutien. "Dans la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine, l'Allemagne s'est révélée être notre véritable amie et notre alliée fiable", a salué le dirigeant dans le livre d'or de la présidence allemande. À l'occasion de sa venue, le gouvernement allemand a annoncé préparer un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, un montant record depuis le début du conflit, selon l'hebdomadaire Der Spiegel.

Volodymyr Zelensky et son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba ont participé à une réunion avec plusieurs ministres allemands, dont la chef de la diplomatie Annalena Baerbock. Les relations entre Kiev et Berlin à propos de l'aide militaire ont longtemps été tendues, l'Allemagne se voyant reprocher d'être trop timorée. Mais elle a accéléré son soutien ces derniers mois. Après Rome et le Vatican la veille, c'est le premier déplacement du président ukrainien en Allemagne depuis le début du conflit.

Ce déplacement intervient en pleins préparatifs en vue d'une offensive de l'armée ukrainienne, alors que Kiev et Moscou revendiquent tous deux des succès dans et autour de Bakhmout, dans la région du Donbass (est). Le nouveau paquet d'aide allemand inclut notamment des dizaines de chars, blindés, drones de surveillance et quatre nouveaux systèmes de défense antiaériens Iris-T. Toutefois, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrij Melnyk, a estimé qu'il n'allait pas assez loin.

"Il est dommage que la plupart des systèmes de défense promis soient anciens, a regretté l'ancien ambassadeur ukrainien en Allemagne, sur la chaîne de télévision Welt TV, appelant à briser le "tabou" de la livraison d'avions de combat. Jeudi sur la BBC, Volodymyr Zelensky avait expliqué avoir "encore besoin d'un peu de temps supplémentaire" pour l'offensive de printemps. Il s'agit pour Kiev de tenter de reprendre du terrain dans les régions de Donetsk et de Lougansk (est) ainsi que de Kherson et de Zaporijjia (sud) dont Moscou a revendiqué l'annexion.

Dimanche, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a une nouvelle fois pointé du doigt l'inaction de l'armée régulière russe autour de Bakhmout, épicentre des combats. Dans un poste publié par son service de presse, M. Prigojine, en conflit ouvert avec la hiérarchie russe, a accusé "les forces aéroportées" de ne pas appuyer ses hommes comme le ministère de la Défense le prétend.

Moscou assure continuer sa progression dans la ville déjà majoritairement sous son contrôle et aujourd'hui largement ravagée. Et le ministère russe de la Défense a affirmé dimanche avoir "touché" à Ternopil (ouest) et Petropavlivka (centre-est) en Ukraine des sites abritant notamment des armes occidentales livrées à Kiev.

Moscou a cependant annoncé dimanche la mort de deux responsables militaires russes sur le front, une communication rare de la part de la hiérarchie militaire depuis le début de l'offensive militaire chez son voisin il y a près de 15 mois.

Moscou a annoncé dimanche la mort de deux responsables militaires russes sur le front en Ukraine, une communication rare de la part de la hiérarchie militaire depuis le début de l'offensive chez son voisin il y a près de 15 mois. Les colonels Viatcheslav Makarov et Ievguéni Brovko sont morts "héroïquement" en Ukraine, a salué le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'un briefing quotidien.

Selon le porte-parole, Viatcheslav Makarov, commandant de la 4e brigade de fusiliers motorisés, a repoussé avec ses hommes "deux attaques ennemies" avant d'être "gravement blessé et de mourir lors de son évacuation du champ de bataille". Ievguéni Brovko, commandant adjoint du corps d'armée "en charge du travail militaro-politique", est lui décédé sur le front ukrainien "après avoir reçu de multiples blessures par des éclats d'obus".

Une telle communication de la part de l'armée russe est particulièrement rare et reflète l'intensification des combats ces derniers jours, au moment où Moscou dit avoir repoussé un assaut ukrainien sur un front long de 95 km dans l'est de l'Ukraine. Les combats font toujours rage dans et autour de Bakhmout, ville épicentre des hostilités dans le Donbass.

Selon le ministère russe de la Défense, "au cours de la dernière journée, l'ennemi a mené des tentatives massives pour la percer la défense de nos troupes, au nord et au sud" de Bakhmout. "Toutes (ces) attaques ont été repoussées", a affirmé la même source dans un communiqué.

Le ministère russe s'est par ailleurs félicité dimanche d'avoir "touché" à Ternopil (ouest) et Petropavlivka (centre-est) des sites abritant notamment des armes occidentales livrées à Kiev. L'armée russe "a lancé une frappe avec des armes aériennes et maritimes de longue portée de haute précision (sur des sites) des forces armées ukrainiennes et sur des lieux de stockage de munitions, d'armes et de matériel militaire reçus des pays occidentaux", a déclaré Igor Konachenkov. "Toutes les cibles ont été touchées", a-t-il assuré.

Ternopil, dans l'Ouest ukrainien loin de la ligne de front, est la ville natale du duo ukrainien qui a représenté les couleurs de Kiev samedi soir à l'Eurovision en Angleterre. Le duo dénommé Tvorchi avait écrit sur Instagram : Ternopil "a été bombardée par la Russie alors que nous chantions sur la scène de l'Eurovision à propos de nos coeurs solides, notre indomptabilité et notre volonté". "L'Europe, unie contre le mal pour la paix", avaient-ils ajouté. Les autorités régionales ont fait état de deux blessés dans cette frappe russe sur "des entrepôts appartenant à des entreprises commerciales et à une organisation religieuse".