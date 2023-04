Guerre en Ukraine : la Banque mondiale apporte 200 millions de dollars pour réparer le réseau électrique

L'ESSENTIEL

La Banque mondiale (BM) a annoncé mercredi qu'elle allait accorder 200 millions de dollars à l'Ukraine afin de permettre au pays en guerre de remettre en état son réseau électrique, particulièrement visé par les frappes russes durant l'hiver. Ce nouvel apport d'argent pourrait être accompagné d'un autre don, de 300 millions de dollars, de la part "des partenaires et autres contributeurs, à mesure que le projet sera élargi", a ajouté la banque dans son communiqué.

La somme doit permettre à l'Ukraine de réaliser les travaux d'urgence permettant la remise en état des infrastructures les plus critiques et de mettre en place des équipements de chauffage lorsque cela peut être nécessaire. "Les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont subi pour 11 milliards de dollars de dégâts en 2022 et sont l'un des secteurs pour lesquelles l'Ukraine a besoin des réparations les plus urgentes", a souligné la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, citée dans le communiqué.

La campagne russe de destruction visant spécifiquement le réseau électrique durant l'automne et l'hiver a mis a terre plus de 50% des infrastructures énergétiques du pays, a souligné l'institution, en particulier dans l'est du pays, où les combats sont les plus violents.

23 milliards de dollars de financements

Cette nouvelle enveloppe porte à près de 23 milliards de dollars le montant total des financements apportés par la banque à l'Ukraine depuis le début du conflit, que ce soit sous la forme de prêt ou de don. Jusqu'ici 20 milliards de dollars ont été déboursés à destination du pays en guerre.

Le Fonds monétaire international (FMI) a de son côté trouvé un accord avec le gouvernement ukrainien le 21 mars, un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars, dans le cadre d'un plan plus large impliquant notamment les pays du G7 et l'Union européenne, pour un montant total de 115 milliards de dollars.

Une réunion des principaux soutiens de l'Ukraine s'est également déroulée mercredi à Washington au siège du FMI, en présence du Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal et avec la participation en ligne du président Volodymyr Zelensky et des différents partenaires du pays.

Le président ukrainien en a profité pour remercier ces derniers pour leur aide tout en soulignant la nécessité de ne pas réduire le soutien en faveur du pays en guerre.