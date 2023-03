Ukraine : un mort et 25 blessés dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia

L'ESSENTIEL

Au moins une personne a été tuée et 25 blessées mercredi dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le maire de la ville. "Malheureusement, une personne blessée, qui se trouvait dans un état grave, est décédée. Selon des informations actualisées, 25 personnes sont actuellement hospitalisées", a indiqué sur Telegram Anatoli Kourtiev. Le président Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de "bombarder la ville avec une sauvagerie bestiale".

Les informations à retenir : Une personne a été tuée et 25 blessées dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia.

Trois personnes ont été tuées dans une attaque de drones russe dans la région de Kiev.

Trois personnes ont été tuées dans une attaque de drones russe ayant touché un lycée professionnel dans la région de Kiev durant la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le service d'Etat des situations d'urgence. "Plus de vingt drones meurtriers iraniens" lancés contre l'Ukraine, "ainsi que des missiles, de nombreux bombardements. Tout cela c'est juste la dernière nuit de terreur russe", a dénoncé sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky condamnant des "frappes criminelles".

Au total, la Russie a lancé 21 drones contre l'Ukraine dans une attaque qui a commencé peu avant minuit, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, précisant en avoir abattu 16. La Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones de combat de fabrication iranienne Shahed-136/131 depuis la région russe de Briansk, située au nord de l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Trois morts et sept blessés

Les trois personnes tuées sont mortes dans une frappe qui a touché un lycée à Rjychtchiv, ville située à environ 80 kilomètres au sud de Kiev, a précisé le le service d'Etat des situations d'urgence (DSNS) qui a publié des images d'immeubles fortement endommagés.

Parmi les morts, le chauffeur d'une ambulance arrivée sur place après l'attaque, a précisé dans un communiqué sur Facebook le parquet général ukrainien, faisant état de son côté de sept blessés dont un enfant de 11 ans. Trois personnes pourraient toujours se trouver sous les débris, selon le parquet général.

L'attaque a "partiellement détruit" deux étages de deux résidences de lycéens et un bâtiment où ils faisaient leurs études, selon le DSNS. L'incendie qui s'est déclaré sur le site, touchant plus de 300 mètres carrés, a été éteint peu avant 07H00. "Plus de 200 personnes ont été évacuées", a de son côté expliqué le chef de la police dans la région de Kiev, Andriï Nebytov. "Les premières explosions (au lycée) ont retenti vers 3 heures du matin, plus tard, une série d'autres a suivi", a-t-il ajouté.

Dans la matinée, des sirènes anti-aériennes ont à nouveau retenti dans toute l'Ukraine.