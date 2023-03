Guerre en Ukraine : un mort, trois blessés dans un bombardement à Kramatorsk

L'ESSENTIEL

Au moins une personne a été tuée et trois blessées mardi matin dans un bombardement russe du centre de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué le président Volodymyr Zelensky. Six immeubles résidentiels ont été endommagés, a-t-il précisé sur Facebook, ajoutant que les opérations de secours se poursuivaient. Le maire de la ville a lui fait état de 25 immeubles endommagés. "L'Etat du Mal continue de faire la guerre à la population civile" mais va "sans faute" être puni pour ces "meurtres", a encore lancé le président à l'adresse de la Russie.

La Russie a revendiqué la région de Donetsk comme son territoire

Ville d'environ 150.000 habitants avant l'invasion russe lancée il y a plus d'un an, Kramatorsk se trouve près de Bakhmout, épicentre des combats depuis des mois. Régulièrement bombardée par l'armée russe, Kramatorsk joue le rôle de centre régional depuis l'occupation de la ville de Donetsk en 2014 par les forces russes et prorusses. Le 1er février, un bombardement y avait fait trois morts.

En avril 2022, un missile russe a touché la gare de Kramatorsk tuant une soixantaine de civils qui cherchaient à fuir la région. La Russie a revendiqué la région de Donetsk comme son territoire à l'issue de prétendus référendums d'annexion.