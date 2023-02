Guerre en Ukraine : le centre d'enquêtes sur le crime d'agression opérationnel en juillet

L'ESSENTIEL

Le "centre international de coordination pour la poursuite du crime d'agression" commis par la Russie en Ukraine, basé à La Haye, sera "opérationnel" en juillet, a annoncé vendredi le commissaire européen à la Justice Didier Reynders. Il est destiné à "rassembler et conserver les preuves du crime d'agression et permettre des discussions entre procureurs (...) non seulement sur les enquêtes, mais sur les poursuites possibles", a expliqué le commissaire belge lors d'un point presse avec le procureur général d'Ukraine, Andriï Kostine.

Cette sorte de parquet est envisagé comme une première étape avant l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes, une demande de Kiev. La Cour pénale internationale (CPI) n'est compétente que pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés en Ukraine, et non pour le "crime d'agression" commis par la Russie, imputable à ses plus hauts dirigeants.

L'UE soutient la création d'une juridiction compétente pour ce type de crime, mais sa forme exacte soulève des questions juridiques complexes.

Volodymyr Zelensky a appelé vendredi les alliés à "accélérer" le soutien à l'Ukraine, envahie par les troupes russes il y a près d'un an. "Nous avons besoin de vitesse. Vitesse pour conclure nos accords, vitesse des livraisons pour renforcer notre combat, vitesse des décisions pour limiter le potentiel russe. Il n'y a pas d'alternative à la vitesse, car c'est d'elle que dépend la vie", a fait valoir le président ukrainien lors d'une intervention en vidéo devant la Conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne.

Poutine accuse l'Occident d'"entraver le développement" de Gazprom

Le président russe Vladimir Poutine a fustigé vendredi les "tentatives directes" de l'Occident qui visent selon lui à "entraver le développement" de son fleuron énergétique national, Gazprom, visé par les sanctions internationales depuis un an. "Malgré une concurrence déloyale - pour le dire franchement - et des tentatives directes de l'extérieur pour entraver et freiner son développement, Gazprom avance et lance de nouveaux projets", a déclaré M. Poutine lors d'un discours en visioconférence à l'occasion des 30 ans du géant gazier.

Ces propos interviennent alors que le secteur gazier russe a subi de plein fouet les sanctions européennes et américaines mises en place en représailles de l'intervention militaire du Kremlin en Ukraine. Les exportations de gaz se sont écroulées de 25,1% en 2022, selon des chiffres officiels, l'Union européenne, autrefois premier client du gaz russe, ayant notamment drastiquement réduit ses importations au cours de l'année écoulée.

Si les Européens ont quasiment arrêté d'importer du gaz russe par gazoduc, ils continuent toutefois d'acheter du gaz naturel liquéfié (GNL), transporté par voie maritime sur des méthaniers. Face à un marché européen qui lui est désormais quasiment fermé, Gazprom, qui détient le monopole des exportations de gaz russe via gazoduc, a entamé ces derniers mois un changement stratégique, réorientant une partie de ses exportations vers l'Asie, où la demande énergétique est forte.

Auchan soupçonné d'avoir contribué à l'effort de guerre russe, la direction "très surprise"

Le distributeur français Auchan, qui a poursuivi son activité en Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine, contrairement à de nombreux autres groupes, "semble contribuer à l'effort de guerre russe", écrit Le Monde vendredi, sa direction se disant "très surprise" par ces allégations. "Nous sommes très surpris", a réagi auprès de l'AFP la direction du groupe, propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM) basée dans le nord de la France. "Nous sommes en train de vérifier les éléments affirmés, mais, à date, les éléments en notre possession ne corroborent pas" l'enquête du Monde, poursuit-elle.

Selon des documents obtenus par le premier quotidien français, le site d'investigation The Insider et l'ONG Bellingcat, une collecte de produits destinés à l'armée de Vladimir Poutine, d'une valeur totale de 2 millions de roubles (environ 25.000 euros), a été organisée au sein de la filiale locale d'Auchan. L'enquête cite une source anonyme ayant déclaré que ce chargement aurait été offert gratuitement par Auchan.

Selon Le Monde, une contrôleuse de gestion, Natalya Z., avait établi une liste de matériel le 15 mars 2022 dans un mail envoyé "à une vingtaine d'employés dans plusieurs magasins à Saint-Pétersbourg, dans l'ouest de la Russie, dans le but de 'collecter les dons de l'aide humanitaire'". Elle comprenait "des milliers de cigarettes, des chaussettes en laine taille 43 ou 44, des cartouches de réchauds à gaz, du ragoût de porc en conserve, des haches et des clous, le tout provenant du stock de l'enseigne", poursuit le quotidien.

La direction du groupe relève que "les seuls éléments apportés datent de mars 2022", soit quelques semaines après le déclenchement du conflit, et que dans ce cas "les interlocuteurs qui ont passé commande étaient des interlocuteurs habituels, qui nous avaient déjà passé commande préalablement". "Nous ne finançons et participons de façon volontaire et active à aucune collecte destinée aux forces russes", poursuit la direction.