Guerre en Ukraine : l'Ukraine annonce des reconquêtes à Kherson, Moscou confirme son retrait

L'Ukraine a annoncé jeudi la reconquête d'une douzaine de villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays, où Moscou a confirmé avoir entamé son repli, un nouveau revers majeur pour l'armée de Vladimir Poutine. "Ce n'est pas l'ennemi qui se retire, ce sont les Ukrainiens qui chassent l'occupant en en payant le prix", a souligné dans la soirée le président Volodymyr Zelensky, prenant le contre-pied de l'armée russe qui a affirmé mercredi se retirer pour occuper de meilleures positions. "Cela a été obtenu par le courage, dans la douleur et avec des pertes", a ajouté le président ukrainien.

A la mi-journée, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, avait annoncé que ses forces avaient avancé mercredi de 7 km, prenant le contrôle de six localités dans la direction de Petropavlivka-Novoraïsk" et repris également "six localités dans la direction de Pervomaïske-Kherson".

Les informations à retenir : La Russie annonce le retrait de ses forces armées de Kherson.

Séoul dément vendre des armes aux Etats-Unis destinées à l'Ukraine

Un japonais d'une vingtaine d'années est mort au combat

Volodymyr Zelensky a affirmé que c'étaient désormais au total "41 villages" qui avaient été repris dans la région, où la contre-offensive ukrainienne a commencé en octobre. L'armée russe a elle annoncé avoir commencé son retrait en déplaçant ses troupes de la rive droite (occidentale) où se trouve la ville de Kherson, à la rive gauche du fleuve Dniepr, un obstacle naturel théoriquement plus facile à défendre.

"Des unités du contingent de troupes russes manoeuvrent vers des positions aménagées sur la rive gauche du fleuve Dniepr", a indiqué le ministère russe de la Défense. Le général Sourovikine, en charge de l'offensive russe en Ukraine, avait annoncé mercredi que le repli se ferait "très rapidement", sans donner de calendrier.

Côté ukrainien, l'annonce a été accueillie sans triomphalisme et avec circonspection, Kiev soupçonnant un piège. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réagi mercredi avec une "extrême prudence".

Séoul nie vendre des armes aux Etats-Unis destinées à l'Ukraine

La Corée du Sud a démenti vendredi une information selon laquelle elle vendrait des obus d'artillerie destinés aux forces ukrainiennes, affirmant que si la négociation en cours est finalisée, les munitions seront destinées aux forces américaines uniquement. Les Etats-Unis sont sur le point de conclure un accord pour l'achat à Séoul de 100.000 obus d'artillerie de 155 mm qui seraient livrés à l'Ukraine, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des "responsables américains au fait de l'affaire".

La Corée du Sud a déclaré vendredi que bien que la vente d'armes soit en cours, les obus n'étaient pas destinés à être livrés à l'Ukraine. "Afin de pallier le manque de stocks de munitions de 155 mm aux Etats-Unis, des négociations sont en cours" entre Washington et une société sud-coréenne "pour exporter des munitions", a déclaré le ministère de la Défense sud-coréen dans un communiqué.

"Cela en partant du principe que les Etats-Unis seront l'utilisateur final" des obus, a-t-il souligné, ajoutant que la "politique sud-coréenne consistant à ne pas fournir d'armes létales à l'Ukraine reste inchangée".

Premier mort au combat japonais dans le conflit russo-ukrainien

Un Japonais qui combattait aux côtés de soldats ukrainiens contre la Russie est mort en Ukraine, première victime connue du Japon dans cette guerre, a annoncé vendredi le gouvernement nippon. L'homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué mercredi lors d'un affrontement, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno.

Un responsable du ministère nippon des Affaires étrangères a précisé à l'AFP qu'il s'agirait du premier ressortissant japonais à mourir en Ukraine "depuis le début de l'invasion (russe) en février". Des diplomates japonais sont en train de "contacter la famille et d'offrir l'assistance nécessaire", a précisé M. Matsuno. Les autorités japonaises n'ont fourni aucun autre détail. Selon l'agence Jiji Press, l'homme faisait partie d'une unité engagée dans la contre-offensive ukrainienne sur le front oriental.

Depuis des mois, le Japon exhorte ses ressortissants à quitter l'Ukraine et a émis son plus haut niveau d'avertissement contre tout voyage dans ce pays.