Guerre en Ukraine : au moins trois morts dans de nouvelles frappes nocturnes russes

Au moins trois personnes ont été tuées en Ukraine dans de nouvelles frappes nocturnes russes, ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes, au moment où Moscou dit vouloir intensifier ses attaques contre son voisin. "L'ennemi a tiré des dizaines de missiles sur des villes et villages" et "à ce stade, 33 personnes ont été blessées et deux ont été tuées", a déploré sur Telegram le chef adjoint de l'administration présidentielle, Oleksiï Kouleba.

Une attaque "massive"

Les autorités régionales de Kharkiv-est ont annoncé séparément le décès d'une femme, tuée dans une frappe russe "sur une maison". "Des missiles de croisière et des missiles Kinjal ont été utilisés", a rapidement dénoncé le Premier ministre Denys Chmygal, déplorant "des victimes".

Dans son communiqué, Oleksiï Kouleba a lui condamné une attaque "massive" de missiles sur Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky, et sa région de Dnipropetrovsk (centre-est). "Une femme est décédée et un homme blessé", a indiqué Oleksiï Kouleba, indiquant qu'un centre commercial et des habitations avaient été "touchés" par ces frappes russes.

Le chef adjoint de l'administration présidentielle a aussi qualifié la situation sur place de "compliquée" à cause notamment "du mauvais temps" sur place. Il y a de nombreuses coupures d'électricité", a-t-il ajouté.

De nombreux blessés près de Dnipro

Dans la région de Khmelnytsky (ouest), éloignée des combats, "des explosions" ont également été "entendues" et Oleksiï Kouleba a confirmé la mort d'une personne, sans donner plus de détails à ce stade. Plus à l'est, juste au-dessus de Dnipro (centre), un autre bombardement russe a fait au moins "24 blessés", dont cinq enfants. "Des immeubles d'habitations ont été endommagés", a-t-il détaillé sur Telegram.

La région méridionale de Zaporijjia, en partie occupée par Moscou, a, elle aussi, été la cible de tirs russes, faisant quatre blessés à ce stade, selon la même source.Par ailleurs, le gouverneur de la région de Kharkiv (est) Oleg Synegoubov a annoncé sur Telegram le décès d'"une femme de 62 ans", tuée dans une frappe russe "sur une maison" à Zmiïv. Un homme de 63 ans et une femme de 62 ans ont, eux, "été extraits des décombres" vivants, selon lui.