Guerre en Ukraine : à New York, le conflit a bouleversé la vie du quartier de Little Odessa

La guerre en Ukraine a commencé il y a déjà six mois. Un conflit qui a bouleversé la vie de millions de personnes partout dans le monde, y compris dans le quartier New-Yorkais de Little Odessa ou vit la plus grande communauté russophone des États-Unis. Europe 1 est allée à leur rencontre.

"La guerre a changé nos relations"

À la sortie du métro, le cyrillique remplace les lettres latines sur les devantures des magasins. Félix est ukrainien, il vit aux États-Unis depuis 30 ans. Il patiente devant une boutique décorée de drapeaux bleu et jaune. "La guerre a beaucoup changé nos relations. Avant, Russes et Ukrainiens, nous étions comme des frères. Plus maintenant parce qu'ils défendent toujours la Russie", regrette-t-il. À Little Odessa, 45 % des habitants parlent une langue slave. Beaucoup ont fui la Russie dans les années 90.

Denice a quitté Moscou avec sa mère juste avant le début de la guerre. Il est maintenant serveur dans un restaurant ukrainien. "Je ne suis pas d'accord avec la guerre, c'est pour ça que je travaille avec des Ukrainiens. On est comme une famille ici, on se soutient les uns les autres. Parfois, il y a des Russes favorables à la guerre, mais je ne leur parle plus", explique le jeune homme.

Tous l'assurent, le quartier soutient massivement l'Ukraine dans ce conflit. Une guerre vécue comme un déchirement par Irina. "Je suis à moitié russe et à moitié ukrainienne, et maintenant les différentes parties de mon âme combattent l'une contre l'autre. J'adore la culture russe et j'adorais le peuple russe." Kharkiv, sa ville natale, a été dévastée par les bombes russes. "Ce sont mes ennemis désormais, ils ont tout détruit", lance-t-elle, le regard planté dans l'océan Atlantique.