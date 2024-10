Guerre au Proche-Orient : le potentiel nouveau leader du Hezbollah touché dans des frappes israéliennes ?

Près d'un an après les massacres du 7-Octobre, Israël semble plus déterminée que jamais à éradiquer les terroristes de la carte. Dans une nouvelle salve de bombardements la nuit dernière sur Beyrouth, l'État hébreu serait parvenu à viser le potentiel successeur d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah.

Tout juste après minuit ce vendredi, l'armée israélienne a touché un bâtiment dans la banlieue sud de la capitale libanaise. C'est sous cet édifice que se trouvait visiblement Hachem Safieddine, l'actuel chef du comité exécutif du Hezbollah et possible nouveau leader du mouvement terroriste pro-Iran.

Le responsable des communications du Hezbollah tué jeudi soir

Selon des informations du New-York Times, l'aviation israélienne visait un bunker sous-terrain, lieu de rendez-vous des hauts dirigeants du Hezbollah. Pour l'heure, Tsahal n'a communiqué aucune information sur ces frappes et n'a donc pas confirmé ou infirmé la mort d'Hachem Safieddine. Ces bombardements sont en tout cas les plus puissants depuis le début de l'offensive israélienne au Liban le 23 septembre dernier. Plus importants encore que ceux ayant coûté la vie à Hassan Nasrallah, il y a tout juste une semaine.

Tsahal a toutefois annoncé jeudi soir avoir tué le responsable des communications du Hezbollah. Ce vendredi, d'autres frappes ont détruit le principal axe routier entre le Liban et la Syrie, dans la Vallée de la Bekaa, une zone particulièrement visée par les bombardements dans le sud du pays. L'offensive terrestre israélienne se poursuit, elle aussi, et des affrontements entre des soldats de Tsahal et des terroristes du Hezbollah ont fait un nouveau mort, le neuvième côté israélien.