Greta Thunberg rédactrice en chef d'une émission de la BBC à Noël

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg sera la rédactrice en chef du programme matinal de la radio britannique BBC Radio 4 pendant les vacances de Noël, a annoncé la BBC samedi.

L'adolescente de 16 ans, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, citée pour le prix Nobel de la Paix 2019, est l'une des cinq personnalités qui prendront les commandes de cette émission de radio très écoutée au Royaume-Uni entre Noël et le nouvel an. Greta Thunberg s'entretiendra avec plusieurs personnalités luttant contre le réchauffement climatique et avec des leaders indigènes. L'adolescente a aussi suggéré des reportages en Antartique et en Zambie et une interview avec Mark Carney, gouverneur de la banque d'Angleterre.

Une série de rédacteurs en chef éphémères

Brenda Hale, présidente de la Cour suprême britannique qui avait jugée "illégale" la décision du Premier ministre conservateur Boris Johnson de suspendre le Parlement, sera aussi rédactrice en chef d'un jour du programme. Première femme à présider la Cour suprême, Lady Hale avait fait la Une des journaux lorsqu'elle avait annoncé en septembre cette décision de justice historique, sérieux revers pour le chef du gouvernement, et avait aussi frappé les esprits pour la broche en forme d'araignée géante qu'elle portait. Elle présentera aux auditeurs la Cour suprême et parlera du harcèlement moral.

Parmi les autres rédacteurs en chef éphémères, l'artiste Grayson Perry s'intéressera aux stéréotypes, le rappeur "George The Poet" à la question de l'identité et Charles Moore, ancien rédacteur en chef du quotidien conservateur The Daily Telegraph, parlera de liberté d'expression. Parmi les précédents rédacteurs en chef du programme figurent le prince Harry, l'actrice Angelina Jolie ou le professeur Stephen Hawking.