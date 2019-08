Grèce : les pompiers tentent de venir à bout de l'incendie sur l'île d'Eubée

Près de 400 pompiers et des bombardiers d'eau de l'Union européenne étaient déployés jeudi en Grèce pour venir à bout d'un incendie qui ravageait pour le troisième jour consécutif une précieuse réserve naturelle sur l'île d'Eubée.

"Nous sommes plus optimistes aujourd'hui"

"Nous sommes plus optimistes aujourd'hui (jeudi) parce que les vents se sont apaisés", a déclaré à la télévision publique ERT Yiorgos Kostopoulos, responsable de la protection civile de l'île, située à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes. Les pompiers sont parvenus à cantonner le feu dans un ravin près du village de Platana, soutenus par une centaine de camions, neuf hélicoptères et neuf avions dont deux venus d'Italie et un d'Espagne.

Des dégâts inestimables

"Nous faisons tout notre possible pour créer de nouvelles défenses contre le feu près du village", a poursuivi Yiorgos Kostopoulos. L'incendie, qui n'a pas fait de victime, a touché la forêt d'Agrilitsa, une forêt de pins unique, causant des dégâts inestimables dans cette réserve naturelle de 550 hectares. La Grèce a été touchée ces derniers jours par une série d'incendies sous l'effet combiné de températures caniculaires, de vents violents et de la sécheresse.