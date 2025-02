Grèce : écoles fermées à Santorin après une série de tremblements de terre

© Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

En raison d'une forte activité sismique dans la région de Santorin, les écoles de l'île grecques seront fermées lundi. Deux cents tremblements de terre ont été enregistrés, le plus fort étant de magnitude 4,5 pour le moment. Les secousses sont le résultat d'une activité tectonique, et non d'une activité volcanique.