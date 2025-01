Gaza : les négociations avec le Hamas sont débloquées annonce Netanyahu, six otages libérés cette semaine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche soir que les négociations avec le Hamas étaient débloquées, permettant la libération de trois otages jeudi puis trois autres samedi, avec en échange l'autorisation pour les déplacés de Gaza de retourner dans le nord du territoire.

Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche soir que les négociations avec le Hamas étaient débloquées, permettant la libération de trois otages jeudi, trois autres samedi, avec en échange l'autorisation pour les déplacés de Gaza de retourner dans le nord du territoire.

"Suite à des négociations intensives et déterminées (...), le Hamas libérera (...) jeudi (...) Arbel Yehud, la soldate Agam Berger et un autre otage", a précisé le Bureau du Premier ministre israélien, dans un communiqué tard dans la nuit. "Trois autres otages seront libérés" samedi comme prévu par la première phase de l'accord de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

"Le nombre de prisonniers vivants (...) plus grand que prévu"

"Parallèlement, Israël a reçu du Hamas une liste avec la situation de tous les otages" libérables au cours de cette première phase - vivants ou morts. Le Hamas a confirmé peu après avoir fourni cette liste "aux médiateurs" égyptiens et qataris.

Une source au sein des Brigades Ezzedine Al-Qassam, branche armée du Hamas, a affirmé à la télévision Al-Aqsa affiliée au mouvement que l'augmentation du nombre d'otages libérés "était survenue à l'initiative de la résistance". Elle a précisé que "le nombre de prisonniers vivants était plus grand que prévu". Enfin, "dans le cadre de ces arrangements", Israël "autorisera à partir de (lundi) matin le passage des Gazaouis vers le nord de la bande de Gaza, a ajouté le Bureau de M. Netanyahu.

Aucune violation acceptée

Des "dizaines de milliers" de déplacés, chassés par 15 mois de combats, selon la Défense civile, étaient empêchés dimanche par Israël de retourner dans le nord de Gaza via le passage de Netzarim, qui coupe le territoire en deux. Des images tournées par l'AFP ont montré dimanche une foule compacte aux abords de ce corridor.

Israël avait justifié ce blocage par la non-libération d'Arbel Yehud et l'absence de liste sur la situation des otages. Le communiqué israélien "rappelle qu'Israël ne tolérera aucune violation de l'accord" et que son gouvernement continue d'agir pour le retour de tous les otages, les vivants et les morts".