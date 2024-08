Gaza: le Hamas accuse Netanyahu de faire "obstruction" à un accord de cessez-le-feu

Le Hamas a accusé dimanche le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'avoir fait "obstruction" à un accord en vue d'une trêve à Gaza après le dernier cycle de négociations à Doha. "Nous faisons porter à Benjamin Netanyahu l'entière responsabilité de l'échec des efforts des médiateurs, d'avoir fait obstruction à un accord, et de la vie des otages, qui courent le même danger que notre peuple" avec la poursuite des bombardements dans la bande de Gaza, a déclaré le Hamas dans un communiqué.

La proposition "répond aux conditions posées par Netanyahu"

Les États-Unis ont soumis vendredi une nouvelle proposition de compromis après deux jours de discussions à Doha des médiateurs américain, qatari et égyptien, avec Israël. La proposition "répond aux conditions posées par Netanyahu, en particulier son refus d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total de la bande de Gaza", selon le Hamas. Le Premier ministre israélien a également "posé de nouvelles conditions dans le dossier de l'échange de prisonniers et a reculé sur d'autres points, empêchant ainsi l'achèvement de l'accord", ajoute le communiqué.

Benjamin Netanyahu avait dénoncé plus tôt le "refus obstiné" du Hamas de conclure un accord pour une trêve, en appelant à "diriger la pression sur le Hamas", et "non vers le gouvernement israélien" à la veille d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, arrivé dimanche soir à Tel-Aviv pour pousser à un accord. Le Hamas a réitéré dans le communiqué "son attachement à ce qui a été convenu le 2 juillet, sur la base de la déclaration de (Joe) Biden et de la résolution du Conseil de sécurité", appelant les médiateurs "à assumer leurs responsabilités et obliger l'occupation à mettre en oeuvre ce qui a été convenu".

Le plan du président américain prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages enlevés le 7 octobre, et dans sa deuxième phase, notamment un retrait total israélien de Gaza. L'attaque du Hamas du 7 octobre dans le sud d'Israël a entraîné la mort de 1.198 personnes côté israélien, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 111 sont toujours retenues à Gaza dont 39 déclarées mortes par l'armée. L'offensive israélienne dans la bande de Gaza lancée en représailles a fait au moins 40.099 morts, selon le Hamas, qui ne détaille pas le nombre des civils et des combattants tués.