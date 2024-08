Négociations sur une trêve à Gaza : Netanyahu veut plus de pression face au «refus obstiné» du Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé dimanche à "diriger la pression sur le Hamas", dénonçant son "refus obstiné" d'un accord sur une trêve dans la bande de Gaza, peu avant une nouvelle visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Israël.

Israël mène "des négociations, pas un échange où on ne fait que donner sans rien recevoir"

"Le Hamas, jusqu'à présent, s'obstine dans son refus et n'a même pas envoyé de représentant aux négociations de Doha. Par conséquent, la pression devrait être dirigée vers le Hamas et (son chef Yahya) Sinouar, et non vers le gouvernement israélien", a affirmé Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau. "La forte pression militaire et la forte pression diplomatique sont les seuls moyens d'obtenir la libération de nos otages", a-t-il martelé.

Les négociateurs israéliens ont discuté jeudi et vendredi à Doha avec les médiateurs qatari, égyptien et américain pour un cessez-le-feu à Gaza associé à la libération d'otages contre des prisonniers palestiniens. À leur retour, ils avaient fait part à Benjamin Netanyahu de leur "optimisme modéré", selon son bureau. "Il y a de l'espoir que l'importante pression des États-Unis et des médiateurs sur le Hamas permettra de lever son opposition à la proposition américaine", qui "comprend des éléments acceptables par Israël", selon le bureau du Premier ministre.

Dès vendredi, le Hamas avait dit rejeter de "nouvelles conditions" dans cette proposition, dénonçant des "diktats américains". Dimanche, Benjamin Netanyahu a réaffirmé qu'Israël menait "des négociations, pas un échange où on ne fait que donner sans rien recevoir". "Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons être flexibles et d'autres sur lesquelles nous ne pouvons pas l'être", a-t-il insisté.

"C'est pourquoi, en plus des efforts considérables pour ramener nos otages, nous restons fermes sur les principes que nous avons établis, essentiels à la sécurité d'Israël", a encore dit Benjamin Netanyahu. Le bureau du Premier ministre israélien a par ailleurs indiqué qu'il recevrait Antony Blinken lundi matin à Jérusalem, dans le cadre de son neuvième voyage en Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre.