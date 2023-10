Gaza : 13 otages «incluant des étrangers» tués dans des frappes israéliennes

Au moins 13 otages israéliens et étrangers retenus par le Hamas dans le nord de la bande de Gaza ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi la branche armée du mouvement islamiste palestinien.

Plus de 150 Israéliens en otage

"Treize prisonniers incluant des étrangers" ont été tués dans cinq endroits à Gaza ciblés par des avions de combat israéliens, ont précisé les Brigades Ezzedine al-Qassam dans un communiqué. Le Hamas a pris en otage plus de 150 Israéliens, étrangers et binationaux, selon le gouvernement israélien. Israël a déclenché une riposte sur Gaza après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, lancée en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, et le dernier jour de la fête de Souccot.

Des centaines de terroristes du Hamas ont infiltré Israël à bord de véhicules, par les airs et la mer, pour tuer plus d'un millier de civils dans la rue, chez eux ou en pleine rave-party, semant la terreur sous un déluge de roquettes. Lors de cet assaut qui a provoqué la sidération du pays, ils ont enlevé plusieurs dizaines d'otages israéliens, étrangers et binationaux, que le Hamas menace d'exécuter. Les frappes israéliennes ont provoqué le mort de 1.537 personnes, dont 500 enfants, selon un dernier bilan vendredi des autorités locales.