Funérailles d'Elizabeth II : des milliers de personnes privés de cérémonie après une panne ferroviaire

Une panne électrique "substantielle" sur plusieurs lignes de train au départ et vers la gare londonienne de Paddington, toujours en cours, a empêché des milliers de personnes d'assister aux funérailles d'Elizabeth II. Les perturbations démarrées lundi, alors que des milliers de Britanniques se dirigeaient vers la capitale ou vers le château de Windsor pour assister aux funérailles royales, se poursuivaient mardi, d'après un message sur Twitter de la compagnie de gestion des lignes ferroviaires britannique Network Rail.

(1/7) Due to significant damage to overhead line equipment there are no train services running between London Paddington and Reading. We expect this disruption to continue for the remainder of the day.@TfL@nationalrailenq@GWRHelppic.twitter.com/YOSiNdP5hB