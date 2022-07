Frappes russes sur le centre de l'Ukraine : trois morts, dont un militaire

Au moins trois personnes, dont un militaire, ont été tuées lors de tirs de missiles russes sur des infrastructures ferroviaires et un aérodrome militaire dans le centre de l'Ukraine samedi, a annoncé le gouverneur de Kirovograd. "Neuf militaires ukrainiens ont été blessés et un soldat a été tué. Selon les informations préliminaires, deux gardiens d'une sous-station électrique ont été tués", a déclaré Andriy Raikovytch, chef de la région de Kirovograd, aux médias ukrainiens.

Les frappes russes sur le centre de l'Ukraine ont repris après une accalmie dans les combats qui se sont concentrés sur le Donbass, dans l'est, dont le territoire est majoritairement contrôlé désormais par les forces de Moscou. Dans une déclaration postée auparavant sur les réseaux sociaux, M. Raikovytch a déclaré que 13 missiles de croisière russes lancés depuis la mer sont tombés près de la ville de Kropyvnytskyi située dans la région de Kirovograd.

"Des installations d'infrastructure (situées) à l'extérieur du centre régional (la ville de Kropyvnytskyi) ont été ciblées, en particulier l'aérodrome militaire de Kanatove et une installation liée aux chemins de fer ukrainiens", a déclaré M. Raikovych. La ville de Kropyvnytskyi comptait avant l'invasion russe environ 220.000 personnes. Elle est située à environ 300 km au sud de Kiev, la capitale ukrainienne.

L'Union africaine (UA) s'est "félicitée" samedi de l'accord signé entre la Russie et l'Ukraine pour débloquer les exportations de céréales, un "développement bienvenu" pour le continent qui fait face à un risque accru de famine. Cet accord est "une réponse" à la visite en juin en Russie du chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, et du président de la commission de l'UA, le Tchadien Moussa Faki, qui avaient souligné auprès de Vladimir Poutine "l'urgence du retour des céréales d'Ukraine et de Russie sur les marchés mondiaux", ajoute l'organisation dans un communiqué.

Dans un tweet, Macky Sall a également félicité les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, qui a accueilli les discussions à Istanbul, russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky pour cet accord. "C'était l'objectif de la mission que j'avais conduite à Sotchi le 3 juin dernier", a-t-il déclaré. L'accord doit permettre d'exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloquées en Ukraine.

L'Ukraine accuse Poutine d'avoir "craché au visage" de l'ONU et de la Turquie en attaquant Odessa

L'Ukraine a accusé samedi le président russe Vladimir Poutine d'avoir "craché au visage" de l'ONU et de la Turquie en bombardant le port d'Odessa, affirmant que Moscou assumerait "l'entière responsabilité" de l'échec de l'accord sur les exportations de céréales signé la veille à Istanbul.

En tirant des missiles sur le port d'Odessa, le président russe a "craché au visage du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du président turc Recep (Tayyip) Erdogan, qui ont déployé d'énormes efforts pour parvenir à cet accord", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Oleg Nikolenko.