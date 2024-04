Frappes de l'Iran : «La France a joué un rôle» dans la défense d'Israël, annonce le porte-parole de l'armée israélienne

L'Iran a lancé plus de 330 drones et missiles contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche, selon le porte-parole de l'armée israélienne, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. Israël et des pays alliés ont "déjoué" l'attaque iranienne contre son territoire en interceptant "99% des tirs", a déclaré dimanche le porte-parole de l'armée israélienne précisant "qu'aucun drone et aucun missile de croisière a pu rentrer en territoire israélien".

"La France a joué un rôle"

Invité du Grand Rendez-vous, le porte-parole de l’armée israélienne, Olivier Rafowicz, a affirmé que la France avait participé à la défense du territoire israélien. "La France a également joué un rôle, comme d'autres pays dans la région, qui ont participé à la protection d'Israël et de toute la région pour éviter une escalade de violence due au régime islamique d'Iran".

Les États-Unis et d'autres pays ont participé à la défense de l'État hébreu, avait abondé dimanche matin le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Comment la France y a-t-elle participé ? "Soit, c'est grâce à la marine française présente en mer Rouge et en Méditerranée, soit c'est grâce aux bases aériennes, notamment aux Émirats arabes unis et en Jordanie", a avancé le politologue Guillaume Bigot, également invité du Grand Rendez-vous dimanche. "On a pu donner des informations et se partager peut-être le travail avec les Britanniques, les Américains", a-t-il poursuivi au micro d'Europe 1.

La Jordanie, pays voisin d'Israël, a également intercepté "des engins volants" ayant pénétré l'espace aérien jordanien lors de l'attaque aux drones et aux missiles lancée par l'Iran, a indiqué dimanche matin le gouvernement jordanien dans un communiqué.

La France a assuré "l'autodéfense" de ses bases au Proche-Orient au moment de l'attaque iranienne visant Israël, grâce à des "moyens" de protection antiaérienne, a indiqué dimanche une source militaire française, après qu'Israël a affirmé que la France l'avait aidée à "déjouer" l'attaque iranienne. "Nous avons contribué à la surveillance et la protection des empreintes (bases, NDLR) sur lesquelles nous sommes déployés avec des moyens de défense", a déclaré une source militaire française à l'AFP.