Explosion de Leicester : un trio "manipulateur" condamné à la prison à vie

La justice britannique a condamné vendredi à la prison à vie trois hommes à l'origine de l'explosion qui avait pulvérisé en février dernier un immeuble de Leicester, dans le centre de l'Angleterre, faisant cinq morts, un crime ourdi pour toucher une police d'assurance.

"Aucun des accusés n'a montré la moindre trace de remords pour leurs crimes pernicieux", a lancé, lors de l'énoncé des sentences, le juge David Holgate, devant la Cour royale de Leicester. "Il est clair, d'après la façon dont ils se sont comportés tant devant la justice qu'à l'extérieur, qu'il s'agit de personnes manipulatrices et rouées", a-t-il ajouté.

Fraude à l'assurance. Arkan Ali, Hawkar Hassan et Aram Kurd, trois trentenaires, avaient été reconnus fin décembre coupables de meurtres et de complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. Leurs peines de réclusion criminelle à perpétuité prononcées vendredi ont été assorties de périodes de sûreté d'un minimum de 33 ans. L'explosion, survenue le 25 février, avait détruit un supermarché dont Kurd était le gérant, et les deux étages d'appartements situés au-dessus. Le trio avait utilisé 26 litres d'essence pour incendier le commerce, dans l'espoir que sa destruction leur permettrait de toucher une police d'assurance de 300.000 livres (332.000 euros), avait affirmé Michelle Keen, responsable de l'enquête de police.

Une employée qui en savait trop. Malgré des "investissements importants", le supermarché "n'était pas aussi rentable que prévu", avait-elle souligné, estimant que les trois hommes avaient agi "purement par cupidité". L'explosion avait notamment provoqué la mort d'une employée, petite amie d'un des condamnés, qui en savait trop : il s'agissait de "l'empêcher de révéler leur plan, tout en augmentant leur part dans la police d'assurance", avait déclaré la procureure Janine Smith, dans un communiqué du parquet réagissant au verdict de culpabilité. Une mère de famille de 46 ans, ses enfants âgés de 17 et 18 ans, et la petite amie de l'un d'eux, âgée de 18 ans, avaient également péri dans l'incendie.