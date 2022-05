Eurovision : la Roumanie affirme que le vote de son jury a été «remplacé»

Le vote du jury roumain en faveur de la Moldavie a été "remplacé" samedi à l'Eurovision par un "substitut calculé de manière non transparente", a déclaré dimanche la télévision publique roumaine TVR. "Nous avons été désagréablement surpris de constater que le vote n'a pas été pris en compte dans le classement final, les organisateurs attribuant une autre série de notes aux concurrents de la finale", a écrit TVR dans un communiqué. "Nous précisons que le jury roumain a décidé d'attribuer la note maximale aux représentants de la Moldavie", a-t-elle détaillé.

Les 12 points de la Roumanie attribués à l'Ukraine

Samedi soir, les 12 points de ce pays sont allés non pas à la Moldavie mais à l'Ukraine, qui a remporté la compétition. La Roumanie a aussi regretté que "les règles aient été modifiées en cours de jeu", sa présentatrice n'ayant pas été "autorisée" à intervenir en direct comme la majorité des autres pays pour communiquer le vote du jury de son pays. En fonction de la réponse qui lui sera apportée par l'Union européenne de radio-Télévision (UER), l'organisme organisateur de l'Eurovision, elle se réserve le droit "de prendre des mesures pour corriger la situation".

Lors de l'Eurovision, les jurés de chaque pays distribuent des points aux différents pays et les téléspectateurs votent par téléphone. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'UER a pointé "certains schémas de vote irréguliers identifiés dans les résultats de six pays" lors de la seconde demi-finale et de la finale. Elle n'a pas précisé quels Etats étaient concernés ni si ces irrégularités pouvaient avoir des conséquences sur le classement final.

Les organisateurs prennent au sérieux "toute tentative de manipulation du vote"

"L'UER prend très au sérieux toute tentative présumée de manipulation du vote au Concours Eurovision de la chanson", a-t-elle affirmé dans un communiqué. L'Ukraine a remporté le concours en Italie devant le Royaume-Uni et l'Espagne, grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe représentant le pays envahi par les troupes russes.

Dimanche, le ministre ukrainien de la Culture Oleksandr Tkachenko a regretté que le jury de Kiev n'ai accordé aucun point à la Pologne et à la Lituanie, deux soutiens importants face à Moscou. "Une telle évaluation ne reflète pas notre véritable attitude envers vous, nos amis les plus proches en Europe. C'est vraiment dommage de donner 0 points à la Pologne et à la Lituanie. Les Ukrainiens vous attribuent 12 points!", a-t-il assuré sur Facebook.