Europol : "Il ne faut pas penser qu'on va éradiquer le trafic de drogue"

Les résultats dans la lutte contre le trafic de stupéfiant enregistrés par les forces de l'ordre en 2021 n'ont jamais été aussi élevés. Depuis son intronisation place Beauvau, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en a fait sa priorité et s'est félicité, il y a quelques jours, de ces chiffres qu'il considère comme "historiques" , avec notamment 96 tonnes de cannabis saisies en 2020.

Invité de la matinale d'Europe 1, le président du Conseil d'administration d'Europol est revenu sur le combat que mène l'agence européenne en faveur de la lutte contre les stupéfiants. Malgré des résultats considérables, il reste mesuré quant à la portée de son action notamment à cause de l'importance de l'offre et de la demande présente sur le marché. "Je crois surtout qu'il ne faut pas penser qu'on va éradiquer le trafic de drogue", a-t-il déclaré au micro de Dimitri Pavlenko.

23 tonnes de cocaïne saisies en 2021

L'émergence de nouveaux réseaux en continu et des nouvelles techniques et technologies, qui permettent au marché de constamment se réinventer, rendent complexe le démantèlement des organisations criminelles. Néanmoins, les chiffres sont en constante évolution. 23 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2020 selon l'Office anti-stupéfiants (+101%) "Notre rôle, c'est d'insécuriser ces trafiquants, de rendre le marché européen le plus difficile possible pour eux. Cette année, nous avons doublé les saisies de cocaïne", affirme Jérôme Bonet avant de, néanmoins, tempérer ces chiffres : "On peut dire que c'est un bon résultat ou un mauvais résultat selon la manière que l'on a de le lire".

Une lutte des "lieux de production aux points de deal dans les quartiers"

Pour ce faire, Europol a mis en place une stratégie lutte sans relâche. et l'objectif est clair : lutter des "lieux de productions aux points de deal dans les quartiers". On a mis en place un véritable bouclier européen contre la drogue et on a démantelé des organisations criminelles en 2021 de très, très haut niveau . C'est un combat de tous les instants", a-t-il indiqué au micro d'Europe 1. Malgré tout, le président d'Europol demeure prudent en dépit de tout le travail accompli et des résultats obtenus "Surtout, ne pas avoir l'idée de l'éradiquer", a-t-il conclu.