États-Unis : une agence va être créée pour enquêter sur les Ovnis

Un mystère qui demande des moyens pour être résolu. Le Sénat américain a adopté la semaine dernière le projet de création d'une agence chargée d'enquêter sur les Ovnis, et qui fera régulièrement part de ses informations au ministère de la Défense. Si cette création d'agence peut prêter à sourire en France, les objets non identifiés repérés récemment dans le ciel des États-Unis sont un vrai sujet d'inquiétude outre-Atlantique.

Détecter, identifier et évaluer leur dangerosité

Le Congrès américain prend donc les Ovnis très au sérieux avec la création de cette agence. Les fonctionnaires et les experts devront se pencher sur ces objets aériens inexpliqués et rendre compte de leurs avancées au Congrès, une à deux fois par an. La mission a plusieurs objectifs : détecter, identifier et attribuer ces phénomènes, puis évaluer leur degré de dangerosité et de menace pour la sécurité du pays.

L'agence sera sous la responsabilité du ministère de la Défense et du Renseignement américain. Un signe que les États-Unis de Joe Biden ne recherchent pas vraiment de manifestation de vie extraterrestre, mais s'inquiètent plutôt de potentielles avancées technologiques de leurs adversaires chinois ou russes, et de leurs capacités d'espionnage.

143 cas sur 144 encore non élucidés

Depuis plusieurs années, l'armée américaine collecte des données sur les rencontres improbables faites par ses pilotes. Par exemple, des objets se déplaçant à des vitesses et à des manières ne correspondant pas aux capacités actuelles de l'aviation. En juin dernier, le Pentagone a même publié un rapport sur le sujet qui a montré que 143 des 144 cas étudiés restent non élucidés. Les auteurs de ce texte avaient demandé des moyens supplémentaires pour étudier ces phénomènes, ce qui est désormais chose faite.