États-Unis : pas d'accord budgétaire au Sénat, le "shutdown" prolongé au-delà de Noël

Le Sénat américain a suspendu les discussions pour trouver un compromis budgétaire qui mettrait fin à la fermeture partielle des administrations fédérales et a reporté les négociations au-delà de Noël, a annoncé samedi le chef de la majorité sénatoriale Mitch McConnell. Faute de financement du Congrès, de nombreux ministères et agences gouvernementales ont fermé leurs portes samedi matin, laissant environ 800.000 fonctionnaires en congé sans solde ou, pour les services jugés essentiels, forcés de travailler sans être payés alors que la période des fêtes bat son plein.

Le mur de la discorde. "Le Sénat se réunira pour une session technique lundi, le 24. La prochaine session plénière prévue est le 27 décembre", a déclaré le sénateur républicain, reconnaissant l'échec des tractations entre la Maison-Blanche et le Congrès sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump. "Je suis heureux que des discussions productives se poursuivent", a assuré Mitch McConnell. "Quand ces négociations produiront une solution acceptable par toutes les parties - ce qui veut dire 60 votes au Sénat, une majorité à la Chambre et une signature présidentielle - alors nous la présenterons en séance", a-t-il ajouté.

Donald Trump réclame que le budget de fonctionnement d'une partie de l'administration intègre cinq milliards de dollars pour financer la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique, l'un de ses principaux engagements de campagne. Ce que refuse catégoriquement l'opposition démocrate, qui propose une allocation de 1,3 milliard de dollars pour l'amélioration de la sécurité aux frontières. "Nous négocions avec les démocrates sur la sécurité aux frontières dont nous avons absolument besoin (gangs, drogues, trafic d'êtres humains et plus) mais ça pourrait durer longtemps", avait prévenu en fin de matinée le président américain, qui a différé son départ en vacances en Floride.

Les Républicains en bout de course. Mais le patron des sénateurs démocrates Chuck Schumer a rendu l'occupant de la Maison-Blanche responsable de la situation. "Si vous voulez ouvrir le gouvernement, abandonnez le mur, purement et simplement", a-t-il dit, fustigeant une barrière "chère, inefficace dont la majorité des Américains ne veulent pas". Avec seulement 51 sièges sur 100 au Sénat, les républicains ne disposent pas des 60 voix nécessaires pour l'adoption d'une loi budgétaire. Et ils ne peuvent pas compter sur un appui des démocrates. Le temps presse pour le président car les démocrates reprendront en janvier la majorité à la Chambre des représentants après leur victoire électorale en novembre.