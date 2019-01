Etats-Unis : les images de jeunes supporteurs de Trump face à un vétéran amérindien suscitent l’indignation

Les images ont ulcéré de nombreux observateurs. Sur une vidéo tournée à l'issue de la Marche des peuples autochtones à Washington vendredi, on peut voir un groupe de lycéens hilares encercler un Amérindien entonnant un chant traditionnel, selon des images révélées par Courrier International. L'un des jeunes, portant une casquette "Make America Great Again", le slogan du président Donald Trump, est posté à quelques centimètres du visage de l'homme et le regarde fixement, sans se départir d'un sourire ironique.

WATCH: A group of young men wearing MAGA hats mocked and taunted a Native American man singing a tribal song during the Indigenous Peoples' March pic.twitter.com/KSRAMtknVp — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 19, 2019

Un vétéran de la guerre du Vietnam. L'Amérindien a été identifié comme Nathan Phillips, un vétéran de la guerre du Vietnam originaire du Nebraska. De leur côté, les jeunes ont été repérés comme des élèves d'un lycée privé catholique, venus participer à une manifestation anti-avortement, organisée en même temps que la Marche des peuples autochtones dans la capitale fédérale. Leur établissement a déploré leur comportement, et promis de prendre des mesures appropriées.

Dans une vidéo tournée par la suite, et diffusée sur Instagram, Nathan Phillips raconte avoir entendu les jeunes marteler des slogans en faveur du mur souhaité par Donald Trump à la frontière mexicaine. "Ce sont des terres indigènes. Elles ne devraient pas avoir de murs", a-t-il déploré, visiblement ému.

"Aucune intention de provoquer". Dimanche soir, après deux jours de polémique, le lycéen filmé en train de fixer l'Amérindien a adressé un communiqué par mail à la presse, assurant qu'il n'avait eu aucune intention de provoquer le vétéran. Disant faire l'objet de menaces de morts depuis la diffusion de la vidéo, le jeune homme prétend avoir voulu calmer la situation en restant stoïque, alors que Nathan Phillips s'était délibérément approché de lui.

De fait, la vidéo a été tournée après un moment de tension avec un troisième groupe de personnes, explique Associated Press. Ces manifestants, qui semblaient affiliés aux Hébreux noirs (un mouvement afro-américain affirmant être des descendants des Israélites de l'Ancien Testament), s'en seraient pris simultanément aux Amérindiens et aux lycéens catholiques. Nathan Phillips reconnaît d'ailleurs lui-même s'être approché des lycéens dans le but de s'interposer. Le jeune garçon raconte de son côté avoir eu peur, et être resté immobile pour calmer le jeu. Une explication qui n'a pas convaincu la plupart des spectateurs de la vidéo.